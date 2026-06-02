Куди цікавіше дивитися на пригоди ексцентричних босів мафії, професійних авантюристів чи випадкових розтяп, які поза власної волі вплуталися в небезпечні кримінальні розбірки. У добірці 24 Каналу ми зібрали фільми із яскравими головними героями, чия харизма буквально "робить" всю історію.

"Джентльмени" (2019)

У центрі цієї стильної кримінальної шахівниці від Гая Річі – величний і небезпечний Міккі Пірсон (Меттью Макконагі), "лев" у бездоганному твідовому костюмі, який поєднує в собі манери аристократа та хватку вуличного бійця.

ПСюжет закручується навколо спроби Міккі Пірсона продати свій надприбутковий бізнес – розгалужену мережу підземних ферм марихуани, прихованих у маєтках збіднілих британських лордів.

Як тільки Лондоном розходяться чутки про те, що король зібрався на пенсію, на сцену виходять зухвалі молоді конкуренти, ексцентричні китайські мафіозі та слизький приватний детектив-папарацці, який намагається шантажувати Міккі зібраним компроматом.

Те, що мало бути спокійною угодою, перетворюється на витончену війну всіх проти всіх, де головною зброєю стають не стільки кулі, скільки гострий розум та вміння тримати обличчя і "відповідати за базар" у будь-якій ситуації.

"Рейс навиліт" (2025)

У центрі цього висотного божевілля – Лукас Рейєс у виконанні харизматичного Джоша Гартнетта.

Сюжет цього комедійного трилера пропонує нам класичний концепт "замкненого простору", піднятий на висоту дев'яти кілометрів. Впливова спецслужба дає Лукасу шанс повернути колишню славу та успішне життя. Завдання здається елементарним: сісти на звичайний пасажирський рейс "Бангкок – Сан-Франциско", знайти на борту геніального хакера на прізвисько Привид і доправити його живим до рук правосуддя.

Проте план миттєво йде шкереберть, коли з'ясовується, що за головою Привида полюють ледь не всі професійні кілери світу, і кожен другий пасажир у салоні – це озброєний до зубів найманець.

"Великий куш" (2000)

Ця стрічка – справжня колекція диких та неймовірно харизматичних характерів, де першу скрипку грає неперевершений Міккі-Циган (Бред Пітт), татуйований боксер-самородок із абсолютно нерозбірливою дикцією та хитрим поглядом.

Сюжет нагадує стрімку поїздку на американських гірках, де все починається з викрадення величезного діаманта в Антверпені. Дорогоцінний камінь має потрапити до Нью-Йорка, але натомість стає причиною справжнього хаосу в лондонському підпіллі.

У божевільний вузол затягуються організатори й учасники підпільних боксерських поєдинків, жадібні букмекери, російські торговці зброєю, невдахи-грабіжники та навіть одна дуже голодна свиня. Поки діамант кочує з рук у руки, герої намагаються не те, щоб розбагатіти, а хоча б вижити в цій нескінченній вервиці небезпечних випадковостей, де влучне слівце часто важить не менше, ніж вчасно випущена куля.

"Великий Лебовські" (1998)

Головний герой цієї історії, Джеффрі "Чувак" Лебовські (Джефф Бріджес), є справжнім антиподом будь-якого екшен-персонажа.

Сюжет запускається через безглузду помилку: бандити плутають Чувака з його однофамільцем-мільйонером Лебовські і псують його улюблений килим. Намагаючись отримати компенсацію за зіпсоване майно, яке "задавало тон усій кімнаті", головний герой опиняється в епіцентрі сюрреалістичного детективу.

Тут є все: викрадення людей, німецькі нігілісти, порнокоролі та таємничий вантаж із викупом. І в результаті маємо блискучу пародію на нуарний детектив, де головний герой зовсім не хоче розгадувати таємниці, а натомість просто прагне, щоб йому дали спокій і дозволили дочекатися своєї черги на доріжці в боулінгу.

"Мисливець за спадком" (2026)

Беккет Редфеллоу (Ґлен Павелл), чия харизма межує з холоднокровною одержимістю, – це дотепний, елегантний та неймовірно цілеспрямований авантюрист, який вирішив, що родинне дерево потребує радикальної "обрізки" заради багатомільярдного спадку.

Режисер взяв за основу класичну історію про мстивого спадкоємця, позбавленого спадку, і перетворив її на гостросюжетний трилер. Після смерті матері Беккет Редфеллоу дізнається, що він претендує на колосальний спадок у 28 мільярдів доларів. Проблема лише в тому, що між ним і капіталом стоять семеро інших спадкоємців, які навіть не підозрюють про існування конкурента.

Усунення своїх родичів-багатіїв – пихатих, зіпсованих і відірваних від реальності – Беккет сприймає не як злочин, а як акт історичної справедливості. І розробляє задля цього геніальний і вбивчий план, реалізуючи серію вигадливих "нещасних випадків" у розкішних маєтках американської еліти.

"Сім психопатів" (2012)

Цей фільм – справжній маніфест ексцентричності, де кожен персонаж має свій унікальний психічний розлад і неймовірний рівень харизми. Головною зіркою тут є Біллі (Сем Роквелл) – безвідповідальний, відчайдушний і дико симпатичний актор-невдаха, який краде собак заради грошей. Біллі має поплічника Ганса (Крістофер Вокен) – релігійного і таємничого професійного викрадача псів, чий крижаний спокій пробирає до кісток.

Сюжет вибухає, коли Біллі та Ганс випадково викрадають улюбленого пса породи ши-тцу, що належить місцевому гангстеру-психопату Чарлі Костелло (Вуді Гаррельсон). Те, що починалося як дрібна авантюра, швидко перетворюється на сюрреалістичну подорож крізь пустелю, де друзі зустрічають реальних серійних вбивць, кролів-месників та корумпованих копів.

Це інтелектуальний трилер про те, як народжуються історії, і як іноді для хорошого сценарію потрібно лише трохи справжнього безумства та сім дуже яскравих психопатів.

"Ведмежий капкан" (2026)

Рассел Кроу вкотре доводить, що він головний "альфа-самець" великого екрана, але цього разу – з дрібкою дзену та іронії. Його Манко Капак – це грізний, втомлений від життя "ведмідь" кримінального світу, який наразі мріє лише про спокій, але все ще має гострі зуби.

Головний герой Манко Капак, пов'язаний із криміналом власник нічного клубу в Лос-Анджелесі, планує красивий фінал кар'єри: він хоче продати бізнес і поїхати у захід сонця з коханою дівчиною. Але плани руйнує випадкове пограбування. Оскаженілий Манко робить фатальну помилку, обравши хибну мішень для помсти, і запускає ланцюгову реакцію, де в один вузол затягуються корумповані федерали, жорстокі наркокартелі та амбітні гангстери-новачки.

"Ведмежий капкан" – це драйвовий кримінальний пазл у стилі "Джентльменів" і "Крутих чуваків", де за кожним поворотом на героїв чекає або куля, або абсурдна ситуація. Кроу майстерно балансує між образом розслабленого боса на пенсії та небезпечного хижака, чий сухий гумор стає такою ж небезпечною зброєю, як і його великі кулаки.

А спробувати цей вибуховий коктейль із харизми та екшену ми зможемо вже з 18 червня, коли фільм вийде в українських кінотеатрах.