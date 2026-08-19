Скільки витратили на фільм про Кузьму Скрябіна: продюсер назвав бюджет

Кузьма Скрябін повернувся на великий екран – цього разу не через черговий концертний запис чи архівний ролик у соцмережах, а у документальному фільмі "Кузьма: Страшно веселий". І поки глядачі згадують улюблені пісні Андрія Кузьменка, творці стрічки нарешті розповіли, у скільки обійшлося це кіно.

Як пише OBOZ, бюджет документального фільму склав 150 тисяч доларів, або близько 6,7 мільйона гривень.

Продюсер Максим Сердюк розповів, що команда працювала над фільмом близько двох років. За цей час автори переглянули понад 400 годин відео та близько 25 тисяч фотографій Кузьми.

"Кузьма: Страшно веселий": дивитись трейлер

Для пошуку матеріалів команда опрацювала 150 джерел, а також спілкувалася з рідними, друзями та колегами Скрябіна. Кузьма фактично розповідає історію сам.

Автори обрали інший підхід: основою стрічки стали архівні матеріали самого Кузьми. Тому замість великої кількості коментарів інших людей глядач переважно бачить і чує самого Скрябіна. Виходить своєрідний портрет музиканта, який ніби сам згадує власне життя.

І, судячи з касових зборів, українцям такий формат зайшов.

Скільки вже заробив фільм "Кузьма: Страшно веселий"

За перші чотири дні прокату – з 13 до 16 серпня – "Кузьма: Страшно веселий" зібрав 9,1 мільйона гривень.

Якщо врахувати спеціальні покази, які стартували ще 7 серпня, а також сеанси 17 серпня, загальні збори сягнули 11,07 мільйона гривень. За цей час фільм подивилися 53 824 глядачі.

Фільм уже перевищив суму свого виробничого бюджету за касовими зборами. А продюсер Максим Сердюк каже, що команда взагалі не ставила перед собою грандіозної фінансової мети. Хотіли, щоб фільм сподобався людям і хоча б вийшов у нуль.

А ще одна важлива прем’єра вже на підході: документальний фільм "Попіл і олівці" про українських дітей, які пережили війну, покажуть у США.



