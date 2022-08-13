Я не розуміла, якими будуть наслідки, – Кузнєцова пояснила, чому 13 років працювала в москві

Українська акторка Катерина Кузнєцова 13 років працювала у москві, навіть коли почалася війна у 2014 році, вона не залишила росію. Зараз зірка зізналася, що не розуміла тоді складності всієї ситуації.

До цього ж вона поділилася, що в Україні часто до росіян ставилися краще, аніж до українців на знімальному майданчику. Вони мали кращі ролі та вищі гонорари. Начебто такі умови й спровокували зірку виїхати до росії.

Читайте також Добронравов, який підтримав російських окупантів, відмовився від зйомок у 8 сезоні "Сватів"

Кузнєцова про зйомки в росії та Україні

Про це Кузнєцова заявила в інтерв’ю Аліні Доротюк для її ютуб-каналу. За словами акторки, українцям навіть не давали можливості розкрити свій талант. У свої 22 роки артистка відчувала комплекс неповноцінності з приводу своєї професійності.

Ти приходиш на майданчик – і там ця московська акторка у головній ролі, і думаєш: "Бля*а, що у неї шкіра якась не така чи манікюр?",

– поділилася вона.

Тому у 2009 році Кузнєцова поїхала в москву, аби "дізнатися, як там все відбувається".

Акторка доповнила, що після анексії Криму одного разу приїхала в Україну, сподіваючись, що російських акторів буде менше, але не так все сталося.

"Я пам'ятаю, що приїжджаю до Києва, коли вже є "Миротворець", ці списки. Я така думаю, ну все, клас, зараз українські артисти почнуть зніматися... І я бачу: сидить Антон Батирєв. Запитую, як він потрапив, мені кажуть: "Йому зробили картку резидента на два роки". У всіх росіян картка резидента... Якби я бачила, що вони в чомусь талановитіші, ніж ми, я б тоді зрозуміла, а так..." – розповіла акторка.

"Для мене було принципово не зніматися із покидьком Охлобистіним"

Зараз Кузнецова каже, зараз їй соромно, що у 2014 році вона не покинула росію.

Я не розуміла, наскільки це серйозно та якими будуть наслідки. У мене було стільки роботи… А я до роботи голодна. У мене були контракти, я розуміла, що не можу підводити людей,

– сказала вона.

Вона також доповнила, що має принципову позицію – не зніматися в окупованому росіянами Криму. "Мені пропонували, але я востаннє була у Криму, мабуть, у 2008 році. Мене неодноразово намагалися прогнути. Але я казала, що там зніматися не буду. Так само як для мене було принципово не зніматися із покидьком Охлобистіним. Я знаю, що це непрофесійно, але коли я побачила, що він казав про Україну, я сказала, що не увійду з ним в кадр", – доповнила вона.

До речі, Кузнєцова – не перша в Україні акторка, яка заявила про принижування українських акторів в Україні. Про це раніше говорили Тарас Цимбалюк та Ольга Сумська.

Хто така Катерина Кузнєцова

Зазначимо, Катерині Кузнецовій 33 роки. Вона дочка ексгравця київського "Динамо" Олега Кузнецова та української легкоатлетки Алли Борисенко. З 2011 року переїхала жити у москву.

Відома своїми ролями у проєктах:

"Кухня";

"Родком";

"Знахар";

"Хто ти?";

"Скажене весілля-2".

Кузнєцова пів року прожила з росіянином Євгеном Проціним, а пізніше її коханим став Максим Аплін – бізнесмен, власник серф-школи на Шрі-Ланці.

Після війни Катерина зайняла чітку позицію і більше не планує повертатися в росію, де у неї залишилися два коти і приватний будинок, який вона планує продати. Батьки Кузнєцової живуть у Києві.