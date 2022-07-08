Олександр Пікалов та Євген Кошовий розкритикували актора "Сватів" Добронравова

Зірки "Кварталу 95" відповіли на реакцію російського актора Федора Добронравова, який заявив, що підтримує Росію у війні з Україною. Що сказали Олександр Пікалов та Євген Кошовий – читайте далі.

Олександр Пікалов та Євген Кошовий обурені позицією зірки скандальних "Сватів". Реакцію акторів показали в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Раніше у своєму проєкті "Байрактар News" "кварталівці" відреагували на візити Добронравова в лікарню до російських окупантів і підтримку Росії.

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За словами гумористів, Добронравов став Ватнонравом.

У квітні російські війська влучили у будинок на Київщині, де знімали "Сватів". Зокрема у дім Валюхи та Івана Будька потрапили ракети, які зруйнували двір.

Зірки "Кварталу 95" прокоментували: "Напевно у шпиталі Добронравов подякував окупантам за те, що росіяни влучили снарядом в будинок, де знімалися "Свати".

В ефірі новин також показали зустріч Добронравова з пораненими росіянами у лікарні, спільні фото та момент рукостискання зі словами: "Все буде добре". Крім цього, вони саркастично доповнили, що артист, мабуть, питав в росіян, що буває з організмом окупантів після зустрічі з ЗСУ, і чи добре їх годують.

Добронравов не наважився публічно засудити агресію Росії та вбивства українців. Людей, які тебе любили й дивилися, Федю. І ти тиснеш руку вбивцям та запитуєш, як вони почуваються,

– сказали Кошовий та Пікалов.

А ще доповнили: "Не того актора сценаристи поховали у "Сватах" після 4 сезону".

Гумористи також жартома нагадали про 8 сезон "Сватів": "Студія "Квартал 95" офіційно хоче запросити Федора Добонравова до зйомок наступного сезону "Сватів" під назвою "Свати: веселі пригоди в Гаазі".

Попри все, Олександр Пікалов та Євген Кошовий нагадали позицію російського актора, який зіграв у "Сватах" роль Юрія Анатолійовича, Олександра Феклістова, який, на відміну від Федіра Добронравова, засудив Росію. Ще у квітні він наголосив, що російській інтелігенції намагаються закрити очі та вуха, але вони чують та бачать горе України. "Ми з вами!", – доповнив він.

Олександр Пікалов та Євген Кошовий підсумували: "Війна розставила всіх і все на свої місця. Слава Україні".

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60-річний радянський і російський актор театру та кіно. Народний артист Росії. У квітні 2014 року дав інтерв'ю, де схвально відгукнувся про анексію Криму Росією. Відомий за роллю у фільмах та серіалах "Свати", "Мами", "Кадети", "Про що говорять чоловіки" тощо.

Нагадаємо, зйомки 8 сезону "Сватів" планують розпочати наприкінці 2022 року у Росії. Команда запропонувала знятися у продовженні українській акторці Анні Кошмал, на що почула лаконічне і логічне "ні".