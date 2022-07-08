Александр Пикалов и Евгений Кошевой возмущены позицией звезды скандальных "Сватов". Реакцию актеров показали в эфире национального телемарафона "Единые новости". Ранее в своем проекте "Байрактар News" "кварталовцы" отреагировали на визиты Добронравова в больницу к российским оккупантам и поддержку России.

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Александр Пикалов и Евгений Кошевой подвергли критике актера "Сватов" Добронравова

По словам юмористов, Добронравов стал Ватнонравом.

В апреле российские войска попали в дом Киевской области, где снимали "Сватов". В частности, в дом Валюхи и Ивана Будько попали ракеты, разрушившие двор.

Звезды "Квартала 95" прокомментировали: "Наверное, в госпитале Добронравов поблагодарил оккупантов за то, что россияне попали снарядом в дом, где снимались "Сваты".

В эфире новостей также показали встречу Добронравова с ранеными россиянами в больнице, общие фото и момент рукопожатия со словами: "Все будет хорошо". Кроме этого, они саркастически дополнили, что артист, видимо, спрашивал у россиян, что бывает с организмом оккупантов после встречи с ВСУ, и хорошо ли их кормят.

Добронравов не отважился публично осудить агрессию России и убийства украинцев. Людей, которые тебя любили и смотрели, Федя. И ты жмешь руку убийцам и спрашиваешь, как они себя чувствуют,

– сказали Кошевой и Пикалов.

А еще дополнили: "Не того актера сценаристы похоронили в "Сватах" после 4 сезона".

Юмористы также в шутку напомнили о 8 сезоне "Сватов": "Студия "Квартал 95" официально хочет пригласить Федора Добонравова к съемкам следующего сезона "Сватов" под названием "Сваты: веселые приключения в Гааге".

Тем не менее Александр Пикалов и Евгений Кошевой напомнили позицию российского актера, сыгравшего в "Сватах" роль Юрия Анатольевича, Александра Феклистова, который, в отличие от Федора Добронравова, осудил Россию. Еще в апреле он подчеркнул, что российской интеллигенции пытаются закрыть глаза и уши, но они слышат и видят горе Украины. "Мы с вами!", – дополнил он.

Александр Пикалов и Евгений Кошевой подытожили: "Война расставила всех и все на свои места. Слава Украине".

Александр Пикалов и Евгений Кошевой подвергли критике Добронравова: смотрите видео "Квартала 95"

Кто такой Фёдор Добронравов? 60-летний советский и русский актер театра и кино. Народный артист в России. В апреле 2014 дал интервью, где одобрительно отозвался об аннексии Крыма Россией. Известный по роли в фильмах и сериалах "Сваты", "Мамы", "Кадеты", "О чем говорят мужчины".

Напомним, съемки 8 сезона "Сватов" планируют начать в конце 2022 года в России. Команда предложила сняться в продолжении украинской актрисе Анне Кошмал, на что услышала лаконичное и логическое "нет".