Один з найкращих, які коли-небудь бачив: Квентін Тарантіно назвав свій улюблений мультфільм

Знаменитий режисер Квентін Тарантіно розповів про анімаційний фільм, який його приємно вразив. Мовиться про цілу серію мультфільмів, одна з частин якої стала найкращою для Тарантіно.

Квентін Тарантіно зізнався, що не переглядає всі анімаційні фільми. Але є великим шанувальником серії мультфільмів "Історія іграшок".

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Режисер у захваті від третьої частини "Історії іграшок" – її він вважає одним із найкращих мультфільмів.

У випадку з "Історією іграшок", третя частина просто чудова. Це один з найкращих фільмів, які я коли-небудь бачив. А якщо ви бачили два інших, то він просто приголомшливий,

– сказав Квентін Тарантіно.

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Квентін Тарантіно додав, що кожна наступна частина перевершує попередню. Третій фільм вийшов найбільш вдалим з усіх.

"Вона робить те, що жодна інша трилогія ніколи не могла зробити. Перший фільм приголомшливий, але другий фільм настільки чудовий, що виводить всю ідею на таке велике полотно, що затьмарює перший фільм. А потім третій робить те ж саме з другим. Ви побачите цей великий стрибок від першого до другого, і вони не приземляються на третій", – зауважив режисер.

Водночас Тарантіно зовсім не в захваті від останньої, четвертої частини "Історії іграшок". На його думку, серію варто було зупинити на третій частині, адже вона бездоганно завершила б трилогію.

Річ у тому, що через три роки чи десь так, вони зняли четверту частину. Я не маю жодного бажання її дивитися. Ви буквально закінчили історію так ідеально, як тільки могли, тож ні, мені байдуже, чи вона хороша. З мене досить,

– зізнався Квентін Тарантіно.

Чим відома "Історія іграшок"

"Історія іграшок" – це серія мультфільмів від студії Піксар. Сюжет розповідає про іграшки, які оживають, коли поруч немає людей. У центрі мультфільму – відносини ковбоя Вуді та космічного рейнджера База Лайтера. Власник іграшок Енді обирає своєю улюбленою іграшкою База, а тому у Вуді виникають ревнощі. Іграшкам потрібно знайти порозуміння, щоб подолати різноманітні труднощі разом.

У наступних частинах пригоди іграшок продовжуються, а їхній власник Енді дорослішає.