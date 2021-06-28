Квентін Тарантіно іде на пенсію: режисер вразив новиною про завершення кар'єри

Відомий голлівудський режисер Квентін Тарантіно заявив про відхід з кіно після зйомок свого десятого фільму. Про це він розповів у рамках вечірнього шоу Real Time with Bill Maher.

Зірковий режисер повідомив про плани зняти свій останній, десятий за рахунком фільм. Про що буде наступна стрічка, Тарантіно не розповів. Однак він зізнався, що хотів би створити римейк свого повнометражного дебюту "Скажені пси", але тут же запевнив фанатів, що це тільки думки вголос.

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Чому Тарантіно вирішив піти з кіно

За словами 58-річного Тарантіно, його рішення піти на пенсію пов'язано з тим, що "режисери не стають кращими з часом". У ролі прикладу невчасного виходу на пенсію Тарантіно привів Дона Сігела, "жирною крапкою" і красивим фіналом для якого могла б стати драма 1979 року "Втеча з Алькатраса". Але Сігел не заспокоївся і зняв ще дві стрічки. Обидві – з досить гнітючими наслідками.

Він також зазначив, що вважає власну кінокар'єру доволі тривалою та вдалою, крім того режисер наголосив, що зумів реалізувати усі свої ідеї.

Що відомо про десятий фільм Тарантіно Наразі про стрічку нічого невідомо. Однак відповідаючи на запитання ведучого, Тарантіно зазначив, що дійсно хотів би відзняти саморебут своєї кримінальної драми 1992 року "Скажені пси", виконавши його у сучасному ключі.

Тарантіно йде з кіно: дивіться відео онлайн