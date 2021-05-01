"Ласун": Netflix показала трейлер нової адаптації DS Comics – відома дата релізу

Сюжет "Ласуна" (Sweet Tooth) заснований на однойменному коміксі канадського письменника Джеффа Леміра. Серіал анонсували на літо 2021 року та показали трейлер пейзажами загадкового постапокаліптичного світу.

"Ласун" – гібридний хлопчик-олень, також відомий як Гас (Крістіан Коннері), за сюжетом об'єднується з таємничим одинаком на ім'я Джепард (Нонсо Анозі) для епічної та довгої пригоди. Події "Ласуна" відбуваються у постапокаліптичному світі, сповненому дивних і красивих, але все-таки небезпечних, природних чудес.

Цікаво Netflix показав список фільмів, які вийдуть влітку 2021: захопливий трейлер з усіма новинками

Прем'єра фільму запланована на 4 червня 2021 року.

Хлопчик-олень та пандемія: цікаві факти

Фільм знімали у Новій Зеландії під час фактичної пандемії COVID-19 . А сам сюжет фільму покликаний вирішити дилему: чи є чудеса природи причиною смертельної пандемії; а можливо саме гібридні істоти спричинили пандемію.

. А сам сюжет фільму покликаний вирішити дилему: чи є чудеса природи причиною смертельної пандемії; а можливо саме гібридні істоти спричинили пандемію. Виконавчими продюсерами стрічки стало подружжя Сьюзан Дауні та Роберт Дауні-молодший.

"Ласун"2021: дивитись трейлер фільму онлайн