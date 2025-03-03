5 фільмів-лауреатів Оскара-2025, які вже можна подивитися онлайн

У ніч з 2 на 3 березня відбулася довгоочікувана церемонія нагородження кінопремії Оскар-2025. Весь світ вже дізнався імена переможців номінацій, тому все більше цікавиться цьогорічними лауреатами.

Що цікаво, деякі стрічки здобули перемогу одразу в кількох категоріях, зокрема фільм "Анора", де знімалися російські актори, серед яких путініст Юрій Борисов. 24 Канал підготував добірку кіноробіт-лауреатів Оскара-2025. Ці фільми можна подивитися на платформах Megogo та Sweet.tv українською мовою.

Цікаво Оскар-2025: текстова трансляція головної кіноподії року

"Wicked: Чародійка"

Номінації, в яких фільм здобув перемогу на Оскарі-2025: "Найкращий дизайн костюмів" і "Найкраща робота художника-постановника".

Дві відьми Ельфаба та Глінда знайомляться в університеті. Спершу дівчата ворогують, але згодом стають подругами. Однак їхні шляхи розходяться, коли Чарівник країни Оз маніпулює ситуацією, перетворюючи Ельфабу на вигнанку. Вона бореться за справедливість, тоді як Глінда обирає суспільне визнання.

"Wicked: Чародійка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Субстанція"

Номінація, в якій фільм здобув перемогу на Оскарі-2025: "Найкращий грим та зачіска".

Історія розгортається навколо суперзірки Елізабет Спаркл. Через вік її перестають знімати у кіно, з чим жінка ніяк не може змиритись. Героїня вирішила записувати відеоуроки з аеробіки, поки її знову не звільнили. Вона йде на ризик, вирішивши застосувати загадкову "Субстанцію" – препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. У результаті цього на світ з'являється молода, прекрасна, досконала Сью, а от Елізабет доведеться пошкодувати про її появу.

"Субстанція": дивіться трейлер фільму онлайн

"Дюна: Частина друга"

Номінації, в яких фільм здобув перемогу на Оскарі-2025: "Найкращі візуальні ефекти" і "Найкращий звук".

Друга частина фільму розповідає про шлях Пола Атріда. Після об'єднання з Чані він стає на стежку війни, яка має привести його до помсти за вбивство рідного батька. Пол звикає до фременів, адаптується до нового життя, вчиться та намагається дізнатися сенс своїх видінь. Головний герой зіткнеться з важливим вибором – любов усього життя або доля цілого всесвіту. Полу доведеться запобігти жахливому майбутньому, яке він раніше вже передбачив.

"Дюна: Частина друга": дивіться трейлер фільму онлайн

"Анора"

Номінації, в яких фільм здобув перемогу на Оскарі-2025: "Найкращий фільм", "Найкраща жіноча роль" (Майкі Медісон), "Найкращий монтаж", "Найкращий оригінальний сценарій" і "Найкращий режисер" (Шон Бейкер).

У центрі сюжету – молода дівчина, на ім'я Анора, яка працює в Нью-Йорку. Вона знайомиться із сином впливового російського олігарха та починає з ним зустрічатися. Їхні стосунки швидко розвиваються, що призводить до несподіваного шлюбу. Однак незабаром у ситуацію втручається сім'я хлопця, яка прагне розлучити пару, що змушує Анору боротися за власну свободу.

Важливо зазначити, що саме у цьому фільмі знявся путініст Юрій Борисов, який був номінований на "Найкращу чоловічу роль другого плану". Втім, йому не вдалося здобути перемогу в цій категорії.

"Анора": дивіться трейлер фільму онлайн

"Конклав"

Номінація, в якій фільм здобув перемогу на Оскарі-2025: "Найкращий сценарій-адаптація".

Сюжет фільму розповідає про події після смерті Папи Римського. Кардинали з усього світу збираються у Ватикані на конклав, щоб обрати нового понтифіка. У процесі голосування розкриваються інтриги, особисті амбіції та таємниці, які можуть вплинути на майбутнє Католицької церкви. Напруга починає зростати все більше, коли з'являється несподіваний претендент на Святий Престол.

"Конклав": дивіться трейлер фільму онлайн

Про усіх переможців Оскара-2025 читайте більше в нашому матеріалі.