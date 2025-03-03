Цей фільм здобув нагороди одразу в кількох номінаціях: "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий монтаж" та "Найкраща режисура". А Майкі Медісон отримала Оскара за "Найкращу жіночу роль", пише Кіно 24.
Важливо Оскар-2025: текстова трансляція головної кіноподії року
"Анора" – це драма, яка розповідає історію молодої сексуальної працівниці з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха і виходить за нього заміж. Однак її щастя не триває довго – батьки хлопця дізнаються про цей шлюб і намагаються примусити молодят анулювати його, що призводить до напружених подій і драматичних поворотів у житті головних героїв.
Зазначимо, що саме у цьому фільми знявся путініст Юрій Борисов. Він був номінований на "Найкращу чоловічу роль другого плану", однак перемоги так і не здобув. Роберт Дауні-молодший висміяв російського актора прямо зі сцени, згадавши його відвідини окупованого Криму й участь у пропагандистських фільмах.
Головне з церемонії Оскара-2025
- Сценарист Пітер Строган підтримав Україну на червоній доріжці Оскара, доповнивши свій образ синьо-жовтою стрічкою.
- Творці фільму "Порцелянова війна" з'явилися на червоній доріжці Оскар-2025 з песиком Фродо – одним з героїв стрічки.
- Акторка Деріл Ганна розпочала промову зі слів "Слава Україні!" та "Ось хто найкрутіші".
- Автори фільму "Немає іншої землі", який переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм", закликали зі сцени до припинення війни між Ізраїлем та Палестиною, наголошуючи на дипломатичному вирішенні конфлікту.