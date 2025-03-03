Цей фільм здобув нагороди одразу в кількох номінаціях: "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий монтаж" та "Найкраща режисура". А Майкі Медісон отримала Оскара за "Найкращу жіночу роль", пише Кіно 24.

Важливо Оскар-2025: текстова трансляція головної кіноподії року

"Анора" – це драма, яка розповідає історію молодої сексуальної працівниці з Брукліну, на ім'я Анора, яка закохується в сина російського олігарха і виходить за нього заміж. Однак її щастя не триває довго – батьки хлопця дізнаються про цей шлюб і намагаються примусити молодят анулювати його, що призводить до напружених подій і драматичних поворотів у житті головних героїв.

Зазначимо, що саме у цьому фільми знявся путініст Юрій Борисов. Він був номінований на "Найкращу чоловічу роль другого плану", однак перемоги так і не здобув. Роберт Дауні-молодший висміяв російського актора прямо зі сцени, згадавши його відвідини окупованого Криму й участь у пропагандистських фільмах.

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