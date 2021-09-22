Леді Гага в образі Патриції Реджані: з’явилися нові кадри з фільму "Дім Ґуччі"

У мережі, на сторінці Film Updates у твітері, з’явилися нові кадри з кримінальної драми Рідлі Скотта "Дім Ґуччі". Зокрема можна розгледіти Леді Гагу в образі Патриції Реджані – переглядайте фото нижче.

Українська прем’єра картини запланована на листопад 2021 року.

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Образ Леді Гаги у фільмі "Дім Ґуччі"

Леді Гага в ролі дружини Мауріціо Гуччі продовжує приміряти найвишуканіші наряди. Нагадаємо, раніше ми бачили популярну співачку і тепер акторку в ролі Патриції у дуже яскравому наряді під час катання на лижах в засніжених горах Грессоне-Сен-Жан в Італії – в костюмах моди apres-ski 1980-х років.

На нових знімках можна подивитися на оскароносну Леді Гагу у весільній сукні з мереживом і в червоній коктейльній сукні.



Леді Гага в образі Патриції Реджані / Фото з твітеру Film Updates



Леді Гага в образі Патриції Реджані / Фото з твітеру Film Updates



Леді Гага в образі Патриції Реджані / Фото з твітеру Film Updates



Леді Гага в образі Патриції Реджані / Фото з твітеру Film Updates

Що відомо про екранізацію скандальної історії

Після того, як на початку 2021 року була опублікована перша фотографія з "Дому Ґуччі", Патріція Гуччі, правнучка засновника дому Ґуччі, опублікувала заяву для Associated Press, в якій засуджувала проєкт.

Ми щиро розчаровані. Я говорю від імені родини. Вони крадуть ідентичність сім'ї, щоб отримати прибуток, щоб збільшити дохід системи Голлівуду... Наша сім'я має ідентичність, конфіденційність. Ми можемо говорити про все. Але є межа, яку не можна переступити,

– заявила Патриція Ґуччі.

Скотт створив "Дім Ґуччі" при співпраці з модним домом Ґуччі, яким сама сім'я Ґуччі не володіє з 1993 року. Дім моди надав продукції Скотта доступ до архівів гардероба для дизайну костюмів і реквізитів для фільму. Цей фільм – один з двох нових фільмів Скотта, які вийдуть цієї осені. Світова прем'єра фільму Скотта "Остання дуель" відбудеться на Венеційському кінофестивалі у вересні, а потім він дебютує в кінотеатрах 15 жовтня. Адам Драйвер також грає головну роль в "Дуелі" разом з Меттом Деймоном, Беном Аффлеком і Джоді Комер.

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Актори та ролі драми "Дім Ґуччі" Рідлі Скотта

Головну роль Леді Ґуччі зіграє Леді Ґаґа. Однак, були чутки, що її може зіграти Анджеліна Джолі;

Адам Драйвер зіграє Мауріціо;

Джаред Лето перевтілиться в Паоло;

Аль Пачіно стане Альдом;

Джеремі Айронс зіграє роль Родольфо Гуччі;

Сальма Хайєк з'явиться в ролі Піни Авріемми, подруги і ясновидиці Патриції.

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