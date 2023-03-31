Леді Гага несподівано поцілувала незнайомку на зйомках "Джокера" – пристрасне відео

В США тривають зйомки нового фільму Тодда Філліпса "Джокера: Божевілля на двох". В соціальних мережах з’явилися кадри, на яких американська співачка та актриса Леді Гага цілується з жінкою. Відео швидко завірусилося в тіктоці та стало популярним.

Сама актриса назвала цей випадок "агресивним любовним поцілунком". У той час, як деякі заступилися за жінку та подякували за підтримку ЛГБТК+, інші розкритикували ситуацію як цинічний рекламний хід.

Дивіться також Від комедій до детективів: 6 серіалів для вечірнього перегляду у колі друзів

Леді Гага поцілувала жінку на знімальному майданчику "Джокера"

Леді Гага вже давно виступає за ЛГБТК+ спільноту, використовуючи свої соцмережі, щоб висловлюватись на підтримку таких питань, як рівноправність у шлюбі та права трансгендерів. У 2012 році вона заснувала фонд Born This Way, метою якого є розширення прав та можливостей молодих людей. Дехто розцінив її рішення включити до фільму одностатевий поцілунок як продовження цієї активності.

Однак інші зазначають, що Леді Гага має досвід використання провокаційних образів та трюків для привернення уваги громадськості. У 2010 році вона, як відомо, одягла сукню, повністю зроблену з м'яса, на церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards, що викликало суперечки та обурення серед борців за права тварин. Деякі критики звинуватили її у використанні тієї ж тактики шоку в цьому випадку, стверджуючи, що поцілунок був запланований, щоб привернути увагу ЗМІ й підняти галас навколо фільму.

Як відомо, Леді Гага виконає роль Гарлі Квін. За сценарієм, в одній зі сцен підіймається сходами ратуші в Нью-Йорку, де її оточує натовп. Під час зйомок одна з жінок вигукує до Гарлі: "Ти потрапиш у пекло!", на що вона зупиняється, а потім повертається назад і з великою пристрастю цілує її в губи. Потім Харлі відповідає: "А ти вирушиш туди разом зі мною".

Леді Гага поцілувала жінку на зйомках "Джокера": дивіться відео

Відео з цим епізодом стало вірусним і поширюється в мережі.