"Магічна" та "сексуальна": перші реакції західної преси на "Легенду про Зеленого лицаря"
Джерело:24 канал
Епічне фентезі Девіда Лоурі було вперше показано в США західній пресі, яка поспішила поділитися своїми суцільно захопленими поглядами на фільм у твітері.
"Легенду про Зеленого лицаря" з Девом Пателем, Алісією Вікандер і Джоелом Едгертон в головних ролях назвали "епічною", "магічною" та "сексуальною" картиною, а перфоманс Пателя, який зіграв сера Гавейна – поворотним у кар'єрі номінанта на премію Оскар. Про це повідомляє пресслужба фільму "Вольга Україна".
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Перші реакції західної преси на "Легенду про Зеленого лицаря"
На думку преси, візуальна стилістика фільму "неймовірна та гідна місця в музеї", а сама "Легенда" була більш ніж варта тривалого очікування.
Стівен Вайнтрауб з Collider: "Дуже сподобався "Зелений лицар". Лоурі блискуче адаптував легенду Артурівського циклу в унікальний та оригінальний фільм, який не терпиться побачити знову. Дев Патель – фантастичний".
Критик Шеннон МакГрі зазначає, що "Легенда про Зеленого лицаря": чудова, магічна, а її візуальний стиль повинен належати до вічності і відправитися до музею.
Баррі Гертц вважає: "Багатомісячне очікування, щоб побачити епос про кров, секс та магію Девіда Лоурі, було варто того".
Джоан Робінсон заявляє: "Це одночасно ностальгічне повернення до фантезі 80-х, моторошний фільм жахів І класично складна історія Девіда Лоурі".
Кайл Андерсон коментує: "Друзі, #TheGreenKnight – це розкішний, переслідуючий шматочок легенди про Артура, який демонструє моторошність у багатьох з цих історій. Видатні костюми, а музика Даніеля Харта приголомшлива".
Хоай-Тран Буй написала: "Девід Лоурі стає моїм улюбленим режисером із цим сюрреалістичним фантастичним епосом, натхненним Бергманом. Заворожуюча, транспортуюча, чудово химерна подорож".
Про що розповідає "Легенда про Зеленого лицаря"?
"Легенда про Зеленого лицаря" – це екранізація культової поеми з циклу оповідань про лицарів Круглого столу. Гавейн, племінник короля Артура, безтурботний юнак, все ще не посвячений у лицарі. На бенкеті в честь Різдва він приймає виклик загадкового незнайомця про Турнір і рівно через рік подорожує крізь спокуси та примари до зустрічі з величчю. Чи гідний Гавейн свого місця біля трону? І чого може бажати справжній лицар і спадкоємець?
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Актори та ролі
Головна роль у фільмі дісталася номінанту на премію Оскар і лауреату премії BAFTA Деву Пателю ("Лев", "Історія Девіда Копперфілда", "Мільйонер з нетрів"), який був першим вибором режисера на роль молодого сера Гавейна. На головну жіночу роль була запрошена лауреатка премії Оскар Алісія Вікандер ("Лара Крофт", "Агенти UNCLE", "Дівчина з Данії"), яка зіграє відразу дві ролі у фільмі.
Роль Короля Артура виконав Шон Харріс, відомий широкій публіці за останніми двома фільмами серії "Місія нездійсненна" та "Прометею". Королеву зіграла Кейт Дікі з "Гри престолів", а лорда Бертілака в чиєму замку ненадовго зупиняється Гавейн – Джоел Едгертон, зірка "Червоного горобця", "Великого Гетсбі" та "Вихід: Боги і царі".
Крім того, в фентезі з'явиться Баррі Кеоган, що засвітився в "Дюнкерку" і "Вбивстві священного оленя". Молодий актор нещодавно став частиною команди "Вічних" від Marvel. Також в "Легенді про Зеленого лицаря" з'явиться ще одна актриса, нещодавно з’явилася в знаменитому комікс-всесвіті. Мова про британку Ерін Келліман, яка зіграла антагоністку Карлі Моргентау в шоу "Сокіл і Зимовий солдат".
"Легенда про Зеленого лицаря" 2021: дивіться трейлер
В український прокат епічне фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" виходить 26 серпня. А перший показ в Україні відбудеться в рамках Гала-прем'єр Одеського кінофестивалю, який пройде з 14 по 21 серпня.