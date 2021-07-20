"Магічна" та "сексуальна": перші реакції західної преси на "Легенду про Зеленого лицаря"

Епічне фентезі Девіда Лоурі було вперше показано в США західній пресі, яка поспішила поділитися своїми суцільно захопленими поглядами на фільм у твітері.

"Легенду про Зеленого лицаря" з Девом Пателем, Алісією Вікандер і Джоелом Едгертон в головних ролях назвали "епічною", "магічною" та "сексуальною" картиною, а перфоманс Пателя, який зіграв сера Гавейна – поворотним у кар'єрі номінанта на премію Оскар. Про це повідомляє пресслужба фільму "Вольга Україна".

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Перші реакції західної преси на "Легенду про Зеленого лицаря"

На думку преси, візуальна стилістика фільму "неймовірна та гідна місця в музеї", а сама "Легенда" була більш ніж варта тривалого очікування.

Стівен Вайнтрауб з Collider: "Дуже сподобався "Зелений лицар". Лоурі блискуче адаптував легенду Артурівського циклу в унікальний та оригінальний фільм, який не терпиться побачити знову. Дев Патель – фантастичний".

Критик Шеннон МакГрі зазначає, що "Легенда про Зеленого лицаря": чудова, магічна, а її візуальний стиль повинен належати до вічності і відправитися до музею.

Баррі Гертц вважає: "Багатомісячне очікування, щоб побачити епос про кров, секс та магію Девіда Лоурі, було варто того".

Джоан Робінсон заявляє: "Це одночасно ностальгічне повернення до фантезі 80-х, моторошний фільм жахів І класично складна історія Девіда Лоурі".

Кайл Андерсон коментує: "Друзі, #TheGreenKnight – це розкішний, переслідуючий шматочок легенди про Артура, який демонструє моторошність у багатьох з цих історій. Видатні костюми, а музика Даніеля Харта приголомшлива".

Хоай-Тран Буй написала: "Девід Лоурі стає моїм улюбленим режисером із цим сюрреалістичним фантастичним епосом, натхненним Бергманом. Заворожуюча, транспортуюча, чудово химерна подорож".

Про що розповідає "Легенда про Зеленого лицаря"?

була запланована на літо 2020-го року з прем'єрою навесні на глобальному медіафестивалі South by Southwest. Але через пандемію стрічка була перенесена на рік. Відомий своїм перфекціонізмом автор сценарію та режисер Девід Лоурі зізнався виданню Variety, що скористався цією паузою для того, щоб істотно перемонтувати "Легенду про Зеленому лицаря". Зараз режисер – на знімальному майданчику нового фільму Disney "Пітер Пен та Венді" з Джудом Лоу в ролі Капітана Крюка.

"Легенда про Зеленого лицаря" – це екранізація культової поеми з циклу оповідань про лицарів Круглого столу. Гавейн, племінник короля Артура, безтурботний юнак, все ще не посвячений у лицарі. На бенкеті в честь Різдва він приймає виклик загадкового незнайомця про Турнір і рівно через рік подорожує крізь спокуси та примари до зустрічі з величчю. Чи гідний Гавейн свого місця біля трону? І чого може бажати справжній лицар і спадкоємець?

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Актори та ролі

Головна роль у фільмі дісталася номінанту на премію Оскар і лауреату премії BAFTA Деву Пателю ("Лев", "Історія Девіда Копперфілда", "Мільйонер з нетрів"), який був першим вибором режисера на роль молодого сера Гавейна. На головну жіночу роль була запрошена лауреатка премії Оскар Алісія Вікандер ("Лара Крофт", "Агенти UNCLE", "Дівчина з Данії"), яка зіграє відразу дві ролі у фільмі.

Роль Короля Артура виконав Шон Харріс, відомий широкій публіці за останніми двома фільмами серії "Місія нездійсненна" та "Прометею". Королеву зіграла Кейт Дікі з "Гри престолів", а лорда Бертілака в чиєму замку ненадовго зупиняється Гавейн – Джоел Едгертон, зірка "Червоного горобця", "Великого Гетсбі" та "Вихід: Боги і царі".

Крім того, в фентезі з'явиться Баррі Кеоган, що засвітився в "Дюнкерку" і "Вбивстві священного оленя". Молодий актор нещодавно став частиною команди "Вічних" від Marvel. Також в "Легенді про Зеленого лицаря" з'явиться ще одна актриса, нещодавно з’явилася в знаменитому комікс-всесвіті. Мова про британку Ерін Келліман, яка зіграла антагоністку Карлі Моргентау в шоу "Сокіл і Зимовий солдат".

"Легенда про Зеленого лицаря" 2021: дивіться трейлер

В український прокат епічне фентезі "Легенда про Зеленого лицаря" виходить 26 серпня. А перший показ в Україні відбудеться в рамках Гала-прем'єр Одеського кінофестивалю, який пройде з 14 по 21 серпня.