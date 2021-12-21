Легендарна пара: Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс вразили виходом на прем'єрі "Матриці-4"
Джерело:24 канал
Вже завтра, 22 грудня, в Україні відбудеться довгоочікувана прем'єра фільму "Матриця: Воскресіння" (The Matrix: Resurrections). За кілька днів до релізу у Сан-Франциско відбулась "зелена" доріжка, на якій крокували головні герої культової кінострічки.
Прем'єра фільму "Матриця-4" відбулась минулими вихідними у США. Тоді вся увага публіки та фотографів була прикута до головних зірок доріжки – "Нео" і "Триніті", тобто до Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс.
Цікаво Коли на кону все: найвидовищніші партії покеру у фільмах
Образи акторів
Актор з'явився у чорному костюмі Brunello Cucinelli, в білій сорочці і краватці в смужку, а його колега-акторка – у довгій чорній сукні Oscar de la Renta, прикрашеній паєтками у вигляді бінарного коду з фільму. Її плечі прикривала прозора накидка-кейп. Пара виглядала на американській прем'єрі бездоганно.
Бездоганний Кіану Рівз на прем'єрі фільму / Фото Getty Images
Таємнича Керрі-Енн Мосс на зеленому хіднику / Фото Getty Images
Зверніть увагу Інтерактивний тизер "Матриця: Воскресіння" сколихнув мережу — можна обрати 180 тисяч варіантів
Вони сміливо крокували хідником, спілкуючись з іншими акторами фільму – Яг'я Абдул-Матіном II, Нілом Патріком Гаррісом, Джадою Пінкетт-Сміт, Пріянкою Чопрою. На захід також були запрошені дизайнер Марк Джейкобс, мер Сан-Франциско Лондон Брід та інші.
Керрі-Енн Мосс, режисерка Лана Вачовскі та Кіану Рівз / Getty Images
Що цікаво, прем'єра фільму проходила у Театрі Кастро, будівля якого була підсвіченою зеленим світлом, а доріжка, якою крокували зірки, була не стандартною червоною, а зеленою – все для антуражу майбутнього фільму "Матриця". Зазначимо, що окрім прем'єри фільму у кінотеатрах 22 грудня, стрічка також вийде на стримінгу HBO Max.
"Матриця: Воскресіння" 2021: дивіться трейлер фільму