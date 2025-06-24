Замість колискової: 5 заспокійливих фільмів, під які можна заснути

Між завершенням робочого дня та сном часто почуваєшся виснаженим. Та якщо хочеться увімкнути якесь кіно, найкращим вибором будуть легкі й заспокійливі фільми, які не дадуть думати про проблеми й подарують хороші емоції.

Кіно 24 розповість про захопливі стрічки, які є цікавими, для багатьох знайомими й емоційно неважкими. Вони спрацюють як колискова та допоможуть зануритись у сон.

До слова Несмішні жарти й нудний сюжет: 3 найгірші комедії всіх часів, на які не варто витрачати час

"Щоденник Бріджит Джонс"

Бріджит Джонс після 30-річчя готова почати нове життя, позбутись зайвих кілограмів і поганих звичок. Вона береться вести щоденник, де писатиме про свої досягнення. Але здійснити мрії й знайти кохання не так і просто. Головна героїня немов подруга для кожного глядача, з якою можна поспілкуватися перед сном.

"Щоденник Бріджит Джонс": дивіться трейлер онлайн

"Диявол носить Prada"

У центрі комедійної драми – Енді, яка мріє стати журналісткою в глянцевому журналі. Вона отримує посаду помічниці редакторки Міранди Прістлі. Але ця робота принесе їй багато випробувань і покаже, чим насправді є показна розкіш. Заспокійливий голос Міранди точно спрацює, якщо ви хочете чимшвидше заснути.

"Диявол носить Prada: дивіться трейлер онлайн

"Енні"

Музичний комедійний фільм розповідає про Енні Беннет – енергійну дитину, яка живе з суворою міс Ганніган. Її життя змінюється, коли вона перетинається з кандидатом у мери Віллом Стаксом. Той бере Енні до себе задля політики, але раптом виявляється, що їх пов'язує дещо більше. Не всі мюзикли підходять для сну, але цей буде ідеальним фоном на вечір.

"Енні": дивіться трейлер онлайн

"У пошуках Дорі"

Продовження "У пошуках Немо" надалі розповідає про захопливі пригоди морських мешканців. Події розгортаються через рік, цього разу в центрі сюжету – синя рибка Дорі, яка миттєво забуває все, що з нею відбувалося. Раптово згадавши про батьків, вона вирушає на їхні пошуки. Героїв знову чекає захоплива подорож.

"У пошуках Дорі": дивіться трейлер онлайн

"Божевільний професор"

Фільм розповідає про доброго й спокійного професора, який має надмірну вагу й через це страждає від дискримінації. Він намагається винайти препарат, який змінюватиме ДНК людини й допомагатиме їй схуднути. Після чергових насмішок професор все-таки наважується випробувати ліки, в результаті якого з'являється його альтер его. Стрічка викличе у вас багато сміху та точно подарує найміцніший сон.

"Божевільний професор": дивіться трейлер онлайн