Якщо мрієте втекти від буденності: 3 фільми, які варто подивитись, коли хочеться у відпустку

Якщо щоденні рутинні справи та робота вас втомили, очевидно – час узяти паузу. Однак не завжди є можливість заплющити очі на все й поїхати у відпустку, тож у цьому може допомогти кінематограф.

Кіно 24 зібрали для вас добірку фільмів, які допоможуть відпочити від буденності. Обирайте свого фаворита та дозвольте собі розслабитись.

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"Брудні танці"

Дія відбувається влітку 1963 року. У центрі сюжету прекрасна гра Дженніфер Грей і Патріка Суейзі, запальні номери та саундтрек, що запам'ятовується.

Бебі – безневинна розпещена дівчина із забезпеченої сім'ї, яка проводить канікули з батьками в курортному готелі. Вона знайомиться з Джоні, який є красивим професійним танцюристом, досвідченим в питаннях життя і кохання.

"Брудні танці": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, ми зібрали 7 найрейтинговіших фільмів у світі, які має побачити кожен фанат якісного кіно. Обирайте стрічку для себе за посиланням.

"Відпустка"

Здавалося б, попереду захоплива відпустка, і ніщо не може завадити планам головних героїв. Та в один момент усе змінюється: канікули перетворюються на поїздку американськими гірками завдовжки 2460 миль! Кожен вносить свою лепту в різноманітність культурної програми відпочинку – і дядько Едді, і тітка Една, і спокусниця у "Феррарі", і, звичайно ж, огрядний охоронець!

"Відпустка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шість днів, сім ночей"

У стрічці глядач зможе насолодитися чудовими дикими пейзажами, а оригінальний сюжет нікого не залишить байдужим. Після всіх комічних, пригодницьких і кримінальних подій фільм завершується гарним романтичним фіналом.

"Шість днів, сім ночей": дивіться онлайн трейлер фільму

За сюжетом героїня фільму – бізнесвумен, і в розпал цієї відпустки їй терміново потрібно на роботу. Та стає зовсім сумно, коли під час перельоту назад трапляється шторм, і її разом з уламками приватного літака та пілотом викидає на один із місцевих безлюдних островів.