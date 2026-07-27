Для тих, хто втомився шукати: що подивитися ввечері після важкого дня

Після виснажливого робочого дня найменше хочеться витрачати годину на пошуки того самого фільму. Коли сили на межі, найкращим рішенням стане легке, захопливе та якісне кіно, яке допоможе повністю розслабитися.

Стрімінговий сервіс Netflix має чимало чудових стрічок для ідеального вечора. 24 Канал зібрав добірку фільмів, які гарантовано подарують гарний настрій та відновлять душевний спокій.

"Зависнути у Палм-Спрінгс" (2020)

Під час весілля в каліфорнійській пустелі Найлз і Сара випадково потрапляють у часову петлю. Тепер вони змушені знову й знову проживати один і той самий день. Проте замість того щоб панікувати, герої вирішують розважатися на повну, паралельно шукаючи вихід із цієї пастки.

"Зависнути у Палм-Спрінгс": дивіться трейлер фільму онлайн

"Перший день мого життя" (2023)

У центрі історії – четверо людей, які опинилися на самому дні розчарування й вирішили накласти на себе руки. Таємничий незнайомець дає їм рівно тиждень, щоб подивитися на власне життя збоку та переосмислити свої рішення. Разом вони проживають дивовижну подорож і намагаються знайти сенс рухатися далі.

"Перший день мого життя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ножі наголо: Скляна цибуля" (2022)

Ексцентричний мільярдер запрошує кількох впливових людей на розкішну віллу в Греції, щоб зіграти у вигадане детективне розслідування. Однак невинна забава раптово виходить з-під контролю і стає справжньою трагедією. На щастя, на острові випадково опиняється геніальний детектив Бенуа Бланк, який одразу береться розкрити цю заплутану справу.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер фільму онлайн

"Проєкт "Адам"" (2022)

Пілот з майбутнього Адам Рід здійснює аварійну посадку у своєму минулому, де випадково зустрічає самого себе в 12-річному віці. Разом зі своєю юною та дуже дотепною копією герой вирушає у небезпечну місію, щоб урятувати світ і власну родину.

"Проєкт "Адам"": дивіться трейлер фільму онлайн

"Кохання з першого погляду" (2023)

Хедлі запізнюється на свій рейс до Лондона та випадково знайомиться в аеропорту з чарівним британцем Олівером. Між молодими людьми одразу виникає взаємна симпатія, тому тривалий політ перетворюється на найромантичніше побачення в їхньому житті. Втім, одразу після прильоту дощова столиця губить закоханих у натовпі, залишаючи їм лише мізерний шанс на нову зустріч.

"Кохання з першого погляду": дивіться трейлер фільму онлайн

Днями ми розповідали про фільми, які варто переглянути у компанії друзів.