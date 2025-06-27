Не перевантажують, а надихають: 3 легкі мінісеріали для відпочинку

Коли не хочеться занурюватися у складні, заплутані та напружені сюжети, а натомість хочеться затишку й тепла – зверніть увагу на короткі серіали. Вони не витрачають багато вашого часу, але дарують хороші емоції.

Кіно 24 розповість про мінісеріали з легким сюжетом та персонажами, в яких закохуєшся з першого погляду. Вони чудово підійдуть для відпочинку на літній вечір або вихідні.

До слова 10 найпопулярніших серіалів на Netflix, що підкорили українських глядачів

"Досконала казка"

Рік: 2023

Країна: Іспанія

Кількість епізодів: 5

Серіал розповідає про Марго, яка раптово втікає з власного весілля. Вона вирушає в Італію, де знайомиться з Давидом. Дівчина навіть не підозрює, що хлопець та його хаос допоможуть їй віднайти свою стежку в житті.

Це щира й легка романтична історія з нотками гумору та меланхолії. Вона не перенавантажить, а перенесе у затишну атмосферу.

"Досконала казка": дивіться трейлер онлайн

"Ферзевий гамбіт"

Рік: 2020

Країна: США

Кількість епізодів: 7

Психологічний трилер розповідає про шахістку-сироту Бет Гармон, яка бореться з залежностями від алкоголю й наркотичних речовин. Вона неймовірно талановита – з дитинства дівчина грала в шахи та вдосконалювала свій інтелект. Тепер дівчина мріє опинитися на вершині шахового світу.

Попри деякі драматичні моменти, серіал залишається легким для сприйняття та цікавим завдяки неймовірній грі акторів та стильному візуалу. У ньому поєдналися інтелектуальність і чуттєвість.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер онлайн

"Десяте королівство"

Рік: 2000

Країна: США, Велика Британія, Німеччина

Кількість епізодів: 5

Це чарівна пригода офіціантки з Нью-Йорка, яка рятує від загибелі маленького песика. На її здивування, він виявляється принцом, що після закляття мачухи втік з королівства у людський світ. Зла Королева хоче вбити хлопця, а тим часом звичайна дівчина опиняється в центрі захопливих і небезпечних пригод.

Цей серіал – фентезійна казка для дорослих з гумором, ностальгією та ретро-атмосферою. Він для тих, хто любить іронію та добрий фінал.

"Десяте королівство": дивіться трейлер онлайн