Підстава від Бредлі Купера: композитора Бернстайна назвали росіянином попри українське коріння

На Netflix з'явився новий фільм Бредлі Купера про легендарного композитора Леонарда Бернстайна. Вкрай неприємною несподіванкою виявилась репліка, що Бернстайн має російське коріння.

Днями відбулась прем'єра нового фільму Бредлі Купера, де він виступив як актор, так і режисер стрічки. Фільм "Маестро" став доступним на платформі Netflix 20 грудня.

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Леонарда Бернстайна назвали росіянином

Стрічка розповідає про американського диригента й композитора українсько-єврейського походження Леонарда Бернстайна. І поки в мережі діляться першими враженнями з приводу сюжету й естетики фільму, сценарій хочеться відзначити як недопрацьований.

На початку картини Бернстайн (якого грає Бредлі Купер) описує схожість зі своєю майбутньою дружиною Феліцією (її роль виконує Келлі Малліган). Розповідаючи факти з біографії Леонарда, Феліція називає його, мовою оригіналу, "russian Orthodox Jew" – російським ортодоксальним євреєм.

Звичайно, в українській озвучці ці слова звучать як "український ортодоксальний єврей", однак очевидно, якою мовою дивитимуться фільм іноземці, а після перегляду стрічки хибно сприйматимуть Леонарда Бернстайна як росіянина.

Трейлер "Маестро": дивіться відео онлайн

Коріння Леонарда Бернстайна

Леонард Бернстайн народився в єврейській родині Самуїла Бернштайна та Дженні, дівоче прізвище якої було Різник. Перед Першою світовою війною сім'я емігрувала з передмістя Рівного до США, що доводить саме українське коріння композитора.

Збереглося архівне фото родини, де сестра Леонарда позує у вишиванці, на ній немає ні косоворотки чи інших елементів "російської культури".



Сім'я Бернстайнів / Фото з інстаграму

Леонард Бернстайн посів 2 місце у списку 20 найкращих диригентів усіх часів за версією журналу BBC Music Magazine. Він отримав 16 Греммі та ще 7 нагород Еммі. The New York Times назвали його "одним із найталановитіших і найуспішніших музикантів за всю американську історію".