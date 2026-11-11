Ледь не втратив роль у "Титаніку": як Леонардо Ді Капріо став зіркою Голлівуду

11 листопада Леонардо Ді Капріо святкує день народження. Сьогодні його ім'я асоціюється з найгучнішими голлівудськими прем'єрами, престижними нагородами та співпрацею з культовими режисерами. Проте один із найвідоміших фільмів у його кар'єрі міг узагалі не відбутися за його участю. І річ не в тому, що режисер не хотів бачити актора на екрані.

24 Канал пропонує пригадати, як Леонардо Ді Капріо отримав роль Джека Доусона, чому міг не зіграти у "Титаніку" та які фільми допомогли йому перетворитися з кумира мільйонів на одного з найвизнаніших акторів сучасності.

Леонардо Ді Капріо міг не зіграти Джека у "Титаніку"

Сьогодні важко уявити "Титанік" без Леонардо Ді Капріо, однак під час кастингу актор ледь не позбувся можливості зіграти Джека Доусона. Річ у тім, що спочатку він не надто хотів проходити проби.

Режисер Джеймс Кемерон уже розглядав Ді Капріо на головну роль, але хотів побачити його взаємодію з Кейт Вінслет, яка претендувала на роль Роуз. Коли актор почув, що йому доведеться читати сценарій перед камерою, він відповів, що не збирається цього робити.

Кемерон не став вмовляти майбутню зірку й фактично дав зрозуміти: без проб ролі не буде. Зрештою Леонардо погодився, а його гра настільки вразила режисера, що той не сумнівався у своєму виборі.

Кадр з фільму "Титанік" / Фото IMDb

Але це був не останній момент, коли Ді Капріо міг втратити роль. Пізніше актор запропонував додати його персонажу певну травму чи проблему з минулого. Кемерон пояснив, що Джек не повинен мати додаткових драматичних особливостей, адже зіграти звичайного, відкритого й життєрадісного хлопця без таких акторських "підпорок" – теж серйозний виклик.

Зрештою Ді Капріо погодився з режисером. У 1997 році "Титанік" вийшов на великі екрани й перетворив молодого актора на світову знаменитість.

Кадр з фільму "Титанік" / Фото IMDb

Від романтичного героя до афериста та мільйонера: як змінювалися ролі Ді Капріо

Після шаленої популярності "Титаніка" актор міг би й надалі зніматися в романтичних історіях. Однак його наступні роботи продемонстрували зовсім інший бік таланту.

Однією з таких стрічок стала кримінальна драма "Спіймай мене, якщо зможеш" (2002). Ді Капріо зіграв Френка Ебігнейла – молодого шахрая, який видавав себе за пілота, лікаря та юриста й роками обманював банки. Його екранним партнером став Том Генкс, а сама історія показала, наскільки органічно актор почувається в авантюрних сюжетах.

Кадр з фільму "Спіймай мене, якщо зможеш" / Фото IMDb

Того ж року вийшли "Банди Нью-Йорка" Мартіна Скорсезе. Тут Ді Капріо вже постав у ролі Амстердама Валлона – чоловіка, який прагне помститися за смерть батька. Саме ця стрічка започаткувала одну з найвідоміших творчих співпраць Голлівуду.

Ді Капріо не боявся грати персонажів, яких важко полюбити

Окреме місце у фільмографії актора посідають ролі, у яких від його романтичного образу не залишилося майже нічого.

Наприклад, у "Джанґо вільний" (2012) він зіграв жорстокого рабовласника Келвіна Кенді. Це був один із тих персонажів, яких глядачеві складно сприймати позитивно, але саме такою й була задумана роль.

А вже наступного року Ді Капріо з'явився у фільмі "Вовк з Волл-стріт" (2013). Його Джордан Белфорт – амбітний біржовий брокер, який заробляє величезні гроші, влаштовує розкішні вечірки й поступово втрачає контроль над власним життям. Стрічка Мартіна Скорсезе подарувала глядачам одну з найбільш енергійних і впізнаваних акторських робіт Леонардо.

Леонардо Ді Капріо у "Вовк з Волл-стріт"/ Фото IMDb

Ще одним випробуванням стала драма "Легенда Г'ю Гласса" (2015). Заради ролі мисливця, який намагається вижити після нападу ведмедя та зради товаришів, актор працював у складних умовах зйомок. Саме ця робота принесла йому довгоочікуваний "Оскар" за найкращу чоловічу роль у 2016 році.

Кадр з фільму "Легенда Г'ю Гласса" / IMDb

Чому Леонардо Ді Капріо досі залишається одним із найцікавіших акторів Голлівуду

Після "Титаніка" минуло майже три десятиліття, але Ді Капріо продовжує дивувати вибором проєктів. Він не намагається повторити успіх Джека Доусона й не прив'язується до одного амплуа.

У фільмі "Одного разу в Голлівуді" (2019) актор зіграв актора Ріка Далтона, який боїться втратити своє місце в кіноіндустрії. У сатиричній комедії "Не дивіться вгору" (2021) він постав у ролі науковця Рендалла Мінді, а в драмі "Вбивці квіткової повні" (2023) знову об'єднався зі Скорсезе, щоб зіграти Ернеста Беркхарта.

У 2025 році актор повернувся на великі екрани у стрічці Пола Томаса Андерсона "Одна битва за іншою", продовживши співпрацю з режисерами, які пропонують йому непрості та багатогранні ролі.

Леонардо Ді Капріо у фільму "Одна битва за іншою" / Фото IMDb

Творча співпраця Леонардо Ді Капріо та Мартіна Скорсезе на цьому не завершується. Нещодавно стало відомо, що актор знову працюватиме з режисером над новою стрічкою, де його партнеркою стане Дженніфер Лоуренс.