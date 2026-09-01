Помер заслужений артист України Леонід Марченко – він присвятив сцені понад 60 років

Вчора, 31 серпня, стало відомо, що на 89-му році життя зупинилося серце заслуженого артиста України Леоніда Марченка. Актор належав до корифеїв Київського академічного театру юного глядача на Липках, сцені якого присвятив більшу частину свого професійного шляху.

Про смерть митця офіційно сповістили представники театральної родини у фейсбуці.

Заслужений артист України Леонід Марченко помер

Леонід Марченко віддав сцені ТЮГу на Липках понад шість десятиліть і створив близько пів сотні яскравих образів. Публіка щиро полюбила його виступи у виставах "Недоук", "Казка про царя Гороха", "Пеппі Довгапанчоха" та "Вишневий сад". Колеги згадують артиста як невіддільну частину історії, живого голосу та душі столичного театру.

Майстер залишив помітний слід і в кінематографі, бувши багаторічним членом Національної спілки кінематографістів України. Глядачі добре пам'ятають його за культовими картинами "В бій ідуть тільки "старі"", "Ати-бати, йшли солдати…", "Лісова пісня", "Морська чайка", "Вулиця тринадцяти тополь", "Стара фортеця", "Юркові світанки", "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" та "Сад Гетсиманський".

Згодом актор також з'являвся на телеекранах у популярних серіалах "Небесні родичі", "Доярка з Хацапетівки 3" і "Нюхач". За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного мистецтва 2009 року Леонід Марченко отримав орден "За заслуги" III ступеня.

Церемонія прощання з видатним артистом відбудеться 2 вересня в приміщенні Театру юного глядача на Липках, що розташований у Києві на вулиці Липській, 15/17. Точний час панахиди адміністрація театру оголосить пізніше.

Днями світовий кінематограф також сколихнула сумна звістка. Зірка фільмів "Воно" та "Сам удома" Тім Каррі помер у 80 років.