Вілсон стала матір’ю за допомогою сурогатного материнства. Її донька народилася минулого тижня.

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Ребел Вілсон стала мамою донечки

Як відомо, зірка декілька років чекала на дитину. Зараз вона неймовірно щаслива і дякує усім причетним до цієї радісної події.

З гордістю повідомляю про народження моєї першої дитини, Ройс Ліліан, яка народилася минулого тижня від сурогатної матері. Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне диво! Я назавжди вдячна усім, хто допомагав (ви знаєте, хто ви), на це знадобилося багато років,

– зізналася зірка.