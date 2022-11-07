Вілсон стала матір’ю за допомогою сурогатного материнства. Її донька народилася минулого тижня.
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Ребел Вілсон стала мамою донечки
Як відомо, зірка декілька років чекала на дитину. Зараз вона неймовірно щаслива і дякує усім причетним до цієї радісної події.
З гордістю повідомляю про народження моєї першої дитини, Ройс Ліліан, яка народилася минулого тижня від сурогатної матері. Я навіть не можу описати свою любов до неї, вона прекрасне диво! Я назавжди вдячна усім, хто допомагав (ви знаєте, хто ви), на це знадобилося багато років,
– зізналася зірка.
Особливо актриса вдячна сурогатній матері, яка "носила доньку і народила з такою ніжністю та турботою". "Дякую, що допомогли мені створити власну сім’ю, це чудовий подарунок. Найкращий подарунок! Я готова віддати маленькій Ройсі всю любов, яку тільки можна собі уявити. Я швидко вчуся… Велика повага всім мамам! Пишаюся бути у вашому клубі", – емоційно доповнила вона.
У коментарях зірку привітало чимало знаменитостей, серед них Тайка Вайтіті, Кріссі Фіт, Томасін МакКензі, Елісон Брі, Келлі Джейкл та інші.
Новонароджена донька Ребел Вілсон / Скриншот допису акторки
Що відомо про актрису Ребел ВілсонАвстралійська акторка, відома завдяки своїм ролям у комедіях "Холостячки" та "Шахрайки". До 2022 року зустрічала з чоловіками, але цього року зустріла свою "діснеївську принцесу". Нею стала дизайнерка одягу Рамона Агрума, з якою зустрічається вже 7 місяців. У березні Ребел Вілсон підтримала Україну: на урочистій церемонії премії BAFTA-2022 зірка показала фак Путіну.
Зірки, які скористалися послугами сурогатних матерів
Все більше зірок, які не можуть народити дитину природним шляхом, звертаються до новітніх технологій. Сурогатне материнство допомогло багатьом знаменитостям відчути батьківське щастя. Серед них:
- Сара Джессіка Паркер;
- Ніколь Кідман;
- Майкл Джексон;
- Елтон Джон;
- Кім Кардашян;
- Роббі Вільямс;
- Роберт де Ніро;
- Джессіка Честейн;
- Рікі Мартін та інші.