Уилсон стала матерью с помощью суррогатного материнства. Ее дочь родилась на прошлой неделе.
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Ребел Уилсон стала мамой дочери
Как известно, звезда несколько лет ждала ребенка. Сейчас она невероятно счастлива и благодарит всех причастных к этому радостному событию.
С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, родившейся на прошлой неделе от суррогатной матери. Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо! Я навсегда благодарна всем, кто помогал (вы знаете, кто вы), на это ушло много лет,
– призналась звезда.
Особенно актриса благодарна суррогатной матери, которая "носила дочь и родила с такой нежностью и заботой". "Спасибо, что помогли мне создать собственную семью, это отличный подарок. Лучший подарок! Я готова отдать маленькой Ройси всю любовь, которую только можно себе представить. Я быстро учусь… Большое уважение всем мамам! Горжусь быть в вашем клубе", – эмоционально дополнила она.
В комментариях звезду приветствовало немало знаменитостей, среди них Тайка Вайтети, Крис Фит, Томасин МакКензи, Элисон Бри, Келли Джейкл и другие.
Новорожденная дочь Ребел Уилсон / Скриншот актрисы
Что известно об актрисе Ребел УилсонАвстралийская актриса, известная благодаря своим ролям в комедиях "Холостячки" и "Мошенники". До 2022 года встречала с мужчинами, но в этом году встретила свою "диснеевскую принцессу". Ею стала дизайнер одежды Рамона Агрума, с которой встречается уже 7 месяцев. В марте Ребел Уилсон поддержала Украину: на торжественной церемонии премии BAFTA-2022 звезда показала фак Путину.
Звезды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей
Все больше звезд, которые не могут родить ребенка естественным путем, обращаются к новейшим технологиям. Суррогатное материнство помогло многим знаменитостям ощутить отцовское счастье. Среди них:
- Сара Джессика Паркер;
- Николь Кидман;
- Майкл Джексон;
- Элтон Джон;
- Ким Кардашян;
- Робби Уильямс;
- Роберт де Ниро;
- Джессика Честейн;
- Рики Мартин и другие.