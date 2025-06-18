Леся Нікітюк дізналась про вагітність на зйомках фільму: що це за стрічка й де її подивитись

Ведуча та акторка Леся Нікітюк днями потішила шанувальників новиною: вона вагітна вперше. Виявилось, що Леся дізналась про це під час зйомок фільму, де виконувала головну роль.

Мова йде про фільм "Песики", пише Кіно 24 з посиланням на видання "КЛАЦ". Леся Нікітюк зізналася, що зробила чотири тести на вагітність, і всі вони виявилися позитивними.

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Уже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: "Чудово. Саме та емоція, яка потрібна",

– пригадала Леся Нікітюк.

Що відомо про фільм "Песики" та де можна його подивитися

"Песики" – це українська комедія 2025 року, де Леся Нікітюк виконала головну роль. Для телеведучої це був дебют у повнометражному фільмі. Стрічку знімали у Києві й на околицях, у ній залучили понад 100 собак. Більшість – мешканці притулку в Гостомелі.

Режисером став Олексій Єсаков, а загалом над створенням працювало понад 60 людей. Інші ролі у фільмі виконали Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Іван Бліндар, Ольга Сумська, Міша Крупін та інші.

У центрі сюжету – дівчина Яна, для якої головною є її кар'єра. Вона впевнена в тому, що будь-які завдання для неї не проблема. Та все ж дещо Яні не вдається побудувати – це довготривалі романтичні стосунки. Про це нагадує і її мама, яка завжди критикує доньку.

"Песики": дивіться трейлер онлайн

До цього всього виявляється, що на Яну наклали прокляття. Всі чоловіки, з якими вона проводить ніч, перетворюються на песиків. Хтось стає бульдогом, а хтось пуделем чи болонкою.

Прем'єра стрічки відбулась 27 лютого, а вже 7 травня стрічка стала доступною для перегляду на платформі Netflix. Також її можна переглянути на "Київстар ТБ".