Як Леся Нікітюк відмовила Крістоферу Нолану: що сталося на зйомках нової комедії

Поки більшість українців шукали кондиціонери й ховалися від літньої спеки, Леся Нікітюк одягала зимову куртку, ходила по штучному снігу й... святкувала Різдво. Ні, календар ніхто не переплутав – просто завершилися зйомки нової української комедії "Два Різдва, Одна Леся".

Як стрічку знімали в Києві та області, а події фільму розгортаються саме під час різдвяних свят. Тож акторам довелося створювати зимову атмосферу посеред літа. 24 Канал розповідає більше деталей зі зйомок нової української стрічки.



Леся Нікітюк у фільмі "Два Різдва, Одна Леся" / Фото Starlight Production/Новий канал



Подекуди температура сягала +35 градусів, хоча, як зізнається режисерка Аля Бухтіярова, з погодою команді все ж пощастило більше, ніж очікували. 24 Канал розповідає більше деталей зі зйомок нової української стрічки.

Коли знімали сцени на вулиці, було настільки прохолодно, що навіть члени знімальної групи бігали до костюмерної по теплі речі, – розповіла вона.

За час роботи команда змінила 13 локацій у Києві та області, а штучний сніг, кажуть, виглядав настільки переконливо, що його було важко відрізнити від справжнього.

"Крістофере, я обираю українське кіно"

Найяскравішою ж стала розповідь Лесі Нікітюк, яка традиційно не втратила нагоди пожартувати.

За словами телеведучої, саме під час зйомок їй нібито запропонували зіграти... у "Одіссеї" Крістофера Нолана.

Не Пенелопу, звісно, а в масовці. Але в мене вже були зйомки "Два Різдва, Одна Леся". Я ж не можу розірватися. У мене дитина. Тому сказала: "Крістофере, я обираю українське кіно, – пожартувала Нікітюк.

А якщо без жартів, акторка запевняє: фільм вийшов теплим, сімейним і місцями дуже емоційним. За сюжетом її героїня отримує шанс прожити одразу два різні життя й зрозуміти, яке з них справді її.

За словами Нікітюк, під час деяких сцен їй навіть не довелося спеціально викликати сльози.

Якщо ви любите плаксиву Нікітюк, то цього у фільмі буде достатньо", – зі сміхом сказала вона.

Разом із Лесею Нікітюк у стрічці зіграли Володимир Кравчук, Ірма Вітовська, Яків Кучеревський, Євгеній Лісничий, Ангеліна Гущина, Олександр Ярема, Віталій Салій та інші.

Побачити різдвяну історію можна буде вже з 1 січня 2027 року.

А поки готуйтесь переглянути у кінотеатрах іншу українську стрічку "Потяг Червона рута", який виходить у прокат вже 20 серпня.



