Мені огидно, коли згадую, – відома українська акторка розповіла про роботу росіян в Україні

Популярна українська акторка Леся Самаєва відома українцям зі стрічок "Скажене весілля", "Сестри по крові" та "Село на мільйон" та багатьох інших. У свій час акторка, як і більшість її колег, знімалася на українських кіностудіях разом з російськими акторами.

Тепер Самаєва поділилась, якою була їхня співпраця. А також розповіла про значні відмінності між акторами з країни-агресорки та нашими артистами.

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Леся Самаєва розповіла про поведінку російських акторів на зйомках в Україні

Вона зауважила, що багато з них в Україні відчували себе зірками, оскільки завжди мали кращі умови. Продюсери фільмів вважали, що участь російських акторів надасть кінопродукції більшого значення, тому на зйомках росіянам приділяли куди більше уваги: "Ми десь тулилися, всі в одній кімнатці, а вони мали зовсім інші умови".

Я не зможу ніколи поділитися спогадом про ту чи іншу роботу, бо мені огидно, коли згадую, що поряд працювали російські актори. Коли чую цю мову, бачу обличчя, які зараз кричать по телевізору, що "українці – нацики",

– сказала Леся Самаєва.

Акторка зазначає, зараз вона не може передивлятись фільми, на яких виросла. Леся каже, що у всьому цьому бачить пропаганду.

"Все, що пов'язане з російською культурою та мовою, – нині неприйнятне. Правильно кажуть, що будь-який російський демократ закінчується там, де починається українське питання. І ніби Путіна ненавидить, і проти війни, але українець повинен бути "молодшим братом". Вони заражені бацилою імперськості, і це невиліковне", – додала артистка.

Леся Самаєва вважає, що російські актори, так само як і всі росіяни, живуть в минулому. Вона висловлює думку, що українці – це енергія життя, тоді як росіяни марять енергією смерті. Ми прагнемо до росту, розвитку і творення, тоді як вони залишаються в пастці нескінченного відображення неволі.

Фільмографія Лесі Самаєвої