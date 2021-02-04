Зак Снайдер опублікував кадр з "Ліги справедливості": у Джокера буде новий образ

Зак Снайдер оприлюднив кадр з супергеройського фільму "Ліга справедливості Зака Снайдера". Джаред Лето постав у новому образі Джокера.

Джерело: твіттер Зака Снайдера

На чорно-білому кадрі, який опублікував Зак Снайдер, Джаред Лето в ролі Джокера тримає у руці гральну карту з джокером.

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І хоч обличчя героя розмите, на зображенні видно, що тепер Джокер буде у більш стандартному образі, притаманному цьому персонажу. Його грим нагадує той, у якому були Хіт Леджер та Хоакін Фенікс у попередніх кінострічках.



Новий образ Джокера / Фото Зака Снайдера

У своєму твіті Снайдер також подякував режисеру "Загону самогубців" Девіду Ейрі та Джареду Лето.

Ви створили дивовижного персонажа. Для мене честь, що наші світи зіткнуться,

– написав він.

"Ліга справедливості Зака Снайдера" сюжет та коли очікувати

Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен і Диво-жінка, Флеш Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів.

Прем'єра фільму запланована на 18 березня 2021 року.

На днях стрічка отримала "дорослий" рейтинг R – тобто "від 17 років". Раніше Снайдер розповідав, що деякі персонажі поводяться досить грубо, а в одній зі сцен Бетмен навіть матюкається.

Акторський склад:

У стрічці зіграє багато відомих акторів, яких ми бачили у попередніх фільмах DC, зокрема: