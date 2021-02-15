Вийшов фінальний трейлер "Ліга справедливості Зака Снайдера"

Джерело:HBO Max
Нарешті вийшов останній трейлер стрічки "Ліги справедливості Зака Снайдера". Це чи не найочікуваніша стрічка року для фанатів DC у 2021 році.
Компанія Warner Bros. опублікувала фінальний трейлер режисерської версії "Ліги Справедливості" Зака Снайдера. Фільм буде кардинально відрізнятися від попередньої версії фільму 2017 року, режисером якої був Джос Відон.
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Відомо, що Зак Снайдер покинув крісло режисера на початку проєкту, тож закінчував його повністю Джосс Відон. У підсумку – традиційна "похмурість" для коміксів DC була втрачена, величезні дірки в сюжеті та поганий монтаж. Стрічку розгромили критики й вона провалилась у прокаті, не зумівши навіть повернути бюджет в 300 мільйонів доларів. Окрім цього, під тиском кінокомпанії хронометраж фільму був скорочений.
Прихильники DC декілька років добивалися, щоб Зак Снайдер повернувся та виправив помилки Відона та Warner Bros. І це трапилось.
Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Диво-жінка, Флеш Аквамен та Кіборг об'єднуються у Лігу справедливості, аби захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів. Також у стрічці з'явиться Дарксайд.
Режисерська версія стрічки з тривалістю у 4 години вийде на HBO Max 18 березня. У ній не буде жодного кадру, відзнятого Джосом Відоном.
Кінокартина має "дорослий" рейтинг R – тобто "від 17 років". Деякі персонажі поводяться досить грубо, а в одній зі сцен Бетмен навіть матюкається.
"Ліга справедливості Зака Снайдера": дивіться фінальний трейлер
У стрічці зіграє багато відомих акторів, яких ми бачили у попередніх фільмах DC, зокрема: