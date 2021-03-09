Коли щось пішло не так: "Лігу справедливості Зака Снайдера" злили у мережу

Ще перед прем'єрою глядачі змогли побачити фрагмент "Ліги справедливості Зака Снайдера". Фільм випадково злили у мережу, що розсмішило кіноманів.

Цікаво, що до зливу ролика не були причетні піратські сайти. Відео завантажили представники стрімінгової платформи HBO Max, які випадково розмістили фільм замість "Том і Джеррі". Упродовж 2 годин кіномани ексклюзивно могли переглядати "Лігу справедливості Зака Снайдера".

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У твіттері розмістили десятки фото та відео, на яких кіномани не стримували здивування.

Реакція HBO Max

Цікаво, що у мережі припускають: це був спланований крок кіновиробників, щоб підігріти цікавість публіки до режисерської версії фільму. Представники стрімінгової платформи HBO Max вирішили спростувати всі чутки, наголосивши, що злив стрічки відбувся через технічну помилку.

"Ліга справедливості Зака Снайдера" була тимчасово доступною на HBO Max, і ця помилка була усунена упродовж кількох хвилин,

– йшлось у заяві, що розмістив Deadline.

Режисерська версія "Ліги справедливості": коротко про фільм

"Лігу справедливості" презентували ще у 2017 році. Тоді стрічка отримала чималу критику та стала однією з найбільш провальних. Кіномани нарікали, що фільм має чималі сюжетні прогалини, а атмосферності у стилі DC Comics не було. Окрім цього, монтаж стрічки також міг бути кращим.

Кіноманам довелось чекати 3 роки, поки режисер Зак Снайдер виправив "Лігу справедливості", зробивши її такою, як задумував на початку створення. Він навмисно вирішив не використовувати жодного кадру, який створив його колега Джос Відон.

Зак Снайдер покинув режисерське крісло через самогубство доньки. Трагедія у родині змусила чоловіка взяти паузу в кар'єрі і відмовитись від зйомок "Ліги справедливості". Зйомки фільму були в розпалі, тому компанія Warner Bros. запросила Джоса Відона, щоб завершити цей проєкт.

Тривалість фільму "Ліга справедливості Зака Снайдера" становитиме 4 години. Стрічка буде умовно розділена на 6 розділів. Головними героями залишаться персонажі DC, які об'єднаються проти спільного ворога. Прем'єра бойовика відбудеться 18 березня на HBO Max.

"Ліга справедливості Зака Снайдера": дивіться трейлер