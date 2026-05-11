Ще один популярний український серіал продовжили на 2-й сезон: що це за стрічка
- Прем'єра другого сезону серіалу "Лікарі" відбудеться на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 22:00.
- До зйомок залучають справжніх медиків, а актори вивчають складну медичну термінологію для правдоподібності сцен.
Дедалі більше українських серіалів настільки захоплюють глядачів, що творці без вагань продовжують їх на нові сезони. Так, цього разу продовження отримав серіал "Лікарі".
Прем'єра першого сезону відбулася у жовтні 2025 року. А тепер на інстаграм-сторінці СТБ повідомили, що проєкт отримає новий сезон.
Що відомо про 2-й сезон серіалу "Лікарі"?
Прем'єра перших серій серіалу "Лікарі" відбулася ще у жовтні 2025 року, а тепер творці потішили прихильників новиною: уже з понеділка по четвер о 22:00 на телеканалі СТБ можна буде переглянути нові епізоди.
Ця звістка неабияк порадувала глядачів, тож у коментарях вони вже діляться очікуваннями та зізнаються, що з нетерпінням чекають на прем'єру.
Наразі невідомо більше подробиць, однак шанувальники, без сумніву, сподіваються знову побачити улюблених героїв на екрані.
Цікаві факти про серіал "Лікарі": що варто знати прихильникам?
Серіал "Лікарі" – це історії про людей, які щодня виборюють життя, лікують не лише тіла, а й душі. Це розповідь про силу співпереживання, витривалість і моральний вибір, який доводиться робити в найскладніших обставинах. Є багато цікавих фактів про створення серіалу, якими знімальна команда поділилась із прихильниками. Зокрема:
- Щоб операційні сцени виглядали правдоподібно, до зйомок залучають справжніх медиків.
- Крім того, над проєктом працює ціла команда медичних консультантів різних спеціалізацій, зокрема лікар швидкої допомоги.
- Слова на кшталт "гемоторакс" чи "анастомоз" – не з найлегших для вимови. Актори зізнавалися, що вивчення медичної термінології – одна з найскладніших частин підготовки.