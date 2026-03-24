Детективний серіал на Netflix, який подивитесь на одному диханні
Якщо шукаєте цікавий детективний серіал на кілька сезонів, то радимо подивитися "Лінкольн для адвоката". Він вийшов ще у 2022 році, проте досі є доволі популярним, зокрема й серед українців.
"Лінкольн для адвоката" доступний на платформі Netflix з українським перекладом.
Про що серіал "Лінкольн для адвоката"?
- Кількість сезонів: 4
- Кількість серій: 40
- Рейтинг IMDb: 7.8/10
Серіал "Лінкольн для адвоката" створив сценарист і продюсер Девід Келлі. Він знятий за мотивами книг письменника Майкла Коннеллі.
Сюжет розгортається навколо харизматичного адвоката Міккі Голлера з Лос-Анджелеса, який любить працювати на задньому сидінні свого автомобіля – Lincoln Town Car.
Перший сезон розпочинається з того, що Міккі залишився без роботи після аварії. Проте адвокат вирішує повернутися у гру та береться за справу про вбивство. Голлеру допомагає його команда: колишня дружина Лорна Крейн, її новий обранець Сіско та водійка Ізі.
Хто зіграв головні ролі у серіалі?
- Мануель Гарсіа-Рульфо – Міккі Голлер
- Нів Кемпбелл – Меггі Макферсон
- Бекі Ньютон – Лорна Крейн
- Джаз Рейкол – Ізі
- Ангус Семпсон – Сіско
Шоуранер Тед Гамфрі та його колега Дейлін Родрігес розповіли Tudum, що вже працюють на 5 сезоном.
Четвертий сезон – це найскладніша і найглибше особиста подорож, в яку ми колись відправляли Міккі Голлера, і ми раді й вдячні за можливість продовжити цю подорож у п'ятому сезоні!,
– сказали вони.
Наступний сезон, як і попередні, складатиметься з 10 епізодів. Дата прем'єри наразі невідома.