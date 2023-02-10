"Це моя "родина-уродина": Лія Ахеджакова заявила, що не збирається тікати з Росії

Російська артистка 84-річна Лія Ахеджакова зазнала помсти зі сторони російської влади через антивоєнну позицію, але заявила, що не збирається виїжджати з Росії. Попри воєнні злочини Росії в Україні, вона вважає країну-агресорку своєю Батьківщиною.

Нещодавно зірку звільнили з театру "Современник", в якому вона пропрацювала 50 років. Та все ж Ахеджакова наголосила на тому, що любить Росію і не буде її залишати. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Лія Ахеджакова після звільнення з театру не виїжджатиме з Росії

Радянська та російська актриса Лія Ахеджакова від початку вторгнення Росії в Україні публічно засудила злочинні дії Кремля та підтримала Україну. Також вона доповнила, що, попри звільнення з театру та штраф за "дискредитацію російської армії", любить Росію.

"Так, мене прибрали із "Современника". Мені шкода грошей, вони беруть штраф у когось 50 тисяч, у когось 100 тисяч рублів, а потім оголосять іноагентом. Вже лежить про це теж донос у прокуратурі", – поділилася Ахеджакова.

Зірці вже 84 роки, тому вона не вважає, що має виїжджати з Росії. І останні свої роки хоче пережити там.

Це моя "родина-уродина". "Нам она нравится, хоть и не красавица". Мені вже 84 роки, щоб звідси тікати. Нехай вони їдуть. Я нікуди не поїду, я тут мушу все це пережити. Занадто довго живу тут,

– сказала вона.

Раніше йшлося про те, що актриса опублікувала у своєму інстаграмі інформацію про те, що здійснила пожертву на потреби ЗСУ. Але акаунт Лії наразі залишається видаленим з соціальної мережі Інстаграм. До того ж вона сказала, що відносини між українцями та росіянами вже ніколи не будуть такими, як були раніше, а якщо щось і зміниться, то станеться це дуже нескоро, – через десятки чи навіть сотні років.