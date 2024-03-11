Знаменита акторка впала на червоній доріжці Оскара-2024: відео незручного інциденту

Американська акторка, ведуча та блогерка Ліза Коші впала перед церемонією вручення Оскара-2024. Інцидент стався на червоній доріжці перед початком премії.

Знаменитості почали збиратися на основну кіноподію року, серед них була Ліза. Для церемонії акторка обрала вишукану сукню та високі підбори.

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Ліза Коші впала на червоній доріжці

Позуючи перед папараці, акторка необачно крокувала, втратила рівновагу і, в результаті, впала та забилася. Цей невдалий момент був знятий американською журналісткою і опублікований у соцмережах.

Кіношники оперативно втрутилися і підбігли до зірки, щоб допомогти їй відновити рівновагу та пересвідчитися, чи все в порядку. Однак Ліза Коші вдало вийшла з ситуації та продовжила радісно посміхатися та позувати перед папараці.

96-та церемонія Оскар відбувається просто зараз

Триває 96-та церемонія вручення премії Оскар в театрі Долбі в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Серед номінантів зазначена й українська стрічка "20 днів у Маріуполі". Ми уважно стежимо за подіями та будемо ділитися всіма деталями церемонії кінопремії Оскар-2024.