Майкл Джексон був найкращим коханцем Лізи Марі Преслі: подруга розкрила інтимні секрети зірок

Здавалося б, особисте життя Майкла Джексона давно розібрали по кісточках. Але Голлівуду завжди є чим здивувати. Цього разу під прицілом опинилися не музичні таланти короля попмузики, а його здібності в спальні. І, схоже, тут він теж був справжньою зіркою.

Як повідомляє Page Six, донька Елвіса Преслі нібито не соромилася обговорювати з подругою навіть найпікантніші подробиці своїх шлюбів. 73-річна акторка Розанна Барр несподівано розкрила інтимні подробиці стосунків покійної Лізи Марі Преслі з Майклом Джексоном і Ніколасом Кейджем.

Що Ліза Марі Преслі розповідала про Майкла Джексона

В інтерв'ю The Hollywood Reporter Розанна Барр пригадала дружбу з Лізою Марі Преслі, яка померла у 2023 році. За словами акторки, донька короля рок-н-ролу називала Майкла Джексона найкращим коханцем у своєму житті.

"Вона казала, що він був найкращим, з ким вона коли-небудь була. Він знав, що робить, і говорив їй усе, що дівчата хочуть чути", – заявила Барр.

Ба більше, акторка запевнила, що Преслі відверто розповідала їй і про інтимне життя з Ніколасом Кейджем. Причому не обмежувалася романтичними подробицями, а нібито обговорювала навіть фізичні особливості своїх партнерів.

Що відомо про скандальні шлюби Лізи Марі Преслі



Ніколас Кейдж та Ліза Марі Преслі / Фото Getty images



Ліза Марі Преслі та Майкл Джексон одружилися у 1994 році, однак уже через два роки розлучилися. Цікаво, що у посмертних мемуарах From Here to the Great Unknown, опублікованих у 2024 році, співачка стверджувала, що Джексон не мав інтимного досвіду на початку їхніх стосунків. Попри це, вона згадувала перші місяці роману як один із найщасливіших періодів свого життя.

А от шлюб із Ніколасом Кейджем виявився значно коротшим. Зірки одружилися у 2002 році, але розійшлися менш ніж через чотири місяці. У своїх мемуарах Прісцилла Преслі розповідала, що під час однієї зі сварок на яхті Кейдж нібито викинув в океан обручку Лізи Марі вартістю 65 тисяч доларів. Згодом актор придбав ще більшу каблучку.

До слова, не так давно ми опублікували фото української коханки Жан-Клода Ван Дамма.