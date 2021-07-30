Лізі Кудров – 58! Стильні образи Фібі Буффе, які знову у моді

Акторка Ліза Кудров набула популярності завдяки ролі Фібі Буффе у культовому серіалі "Друзі". Редакція Кіно 24 вирішила згадати стильні образи Принцеси Консуели Бананагемок.

Спеціальний епізод "Друзі: Возз'єднання" змусив багатьох з нас відправитися в подорож за приємними спогадами, які пов'язані з улюбленим ситкомом. Фібі вважається дивним персонажем цілої компанії, але в її гардеробі можна знайти речі на кожен смак і стиль: масивні аксесуари, довгі спідниці, жилети, яскраві принти та кольори – те, що робить пані Буффе актуальною сьогодні.

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Стильні образи Фібі Буффе

Легка сукня міді або максі (часто з квітковим принтом)

Така сукня – фаворит Фібі Буфе, вона неодноразово з'являлась різних варіаціях цього тренду в різних сезонах серіалу. До всього сукню легко комбінувати з оверсайзними світшотами – інший маст-хев цього сезону. У моді розумна еклектика, близькість до природи, вільний та комфортний крій, загалом, все те, що так любила героїня серіалу.



Ліза Кудров у ролі Фібі Буффе / Getty Images

Сарафан з водолазкою або лонгслівом

Створювати образ в декілька шарів – не тільки модно, а й практично, особливо в теперішньому змінному кліматі. Водолазка зазвичай повинна бути однотонною, але не обов'язково чорною чи білою, а от сарафан краще вибирати з фольклорними мотивами. Крій у сарафана простий, але завдяки масивним аксесуарах виглядає автентично, що відповідає характеру Фібі.



Дженніфер Еністон, Ліза Кудров, Кортні Кокс / Getty Images

Сучасне ретро

Образ, в якому Фібі збиралася завоювати серце чоловіка-гея Данкана – твідова коротка сукня у клітинку. Таке поєднання модних трендів зустрінеш нечасто: тут і фактурність, і модне міні, та ще і "вічно жива" клітинка – не прогадаєте, бо схоже, що цей тренд залишиться з нами ще на довго.



Ліза Кудров в ролі Фібі Буффе/ Getty Images

Светр оверсайз та спідниця міді

Фібі Буффе вміла поєднувати різні речі з гардеробу так, як не виходило навіть у Рейчел, яка працювала в модній індустрії. Це її улюблений образ – з'єднувати максі сукню або спідницю з оверсайз светрами. Особливо, коли це светр ультрамодного жовтого віддінку Illuminating – подвійний гол у ворота трендів.



Ліза Кудров в ролі Фібі Буффе/ Кіноріум

Замшева куртка

Дизайнери щосили додають в нові колекції елементи рустику, латок, поєднання різних фактур і вигадливих орнаментів. Тож замшева куртка з об'ємним штучним хутряним коміром виглядає цікавіше класичного пуховика і легко міксується з іншими елементами гардеробу.



Ліза Кудров в ролі Фібі Буффе/ Кіноріум