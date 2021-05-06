"Льодовий дрифт": перші кадри нового екшена з Ліамом Нісоном та Лоуренсом Фішборном

Компанія Вольга планує випустити на великі екрани адреналіновий екшн "Льодовий дрифт" вже цього літа.

Як повідомила пресслужба фільму, кінострічка не буде доступна онлайн на території України, вийде на стрімінгу Netflix. Дату української кінотеатральної прем'єри повідомлять згодом.

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Офіційний синопсис до фільму "Льодовий дрифт"

Тонкий лід. Вага вантажівки - 33 тонни. Проїхати по замерзлій поверхні океану можливо тільки на певній швидкості, бо зупинка або прискорення означають вірну загибель. Але саме таке завдання стоїть перед колоною вантажівок на чолі з досвідченим водієм Майком (Ліам Нісон). Тільки вони можуть врятувати людей зі смертельної пастки. Однак ні лід, ні масивна сніжна буря не зрівняються з загрозою, яка чекає їх попереду.



Кадр з фільму "Льодовий дрифт" / Фото фейсбук Вольга Україна

Актори фільму "Льодовий дрифт"

Ліам Нісон. Актор був номінованим на премію Оскар. Зіграв ще у таких фільмах:

"Список Шиндлера";

"Сірий, Доктор Кінсі";

"Команда А";

"Балада Бастера Скраггс";

"Пасажир",

"Бетмен: Початок";

"Реальна любов";

"Банди Нью-Йорка";

"Зоряні війни: Епізод 1 - Прихована загроза".

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Лоренс Фішберн. Був номінований на премію Оскар. Цього актора можна побачити у таких картинах:

"Таємнича річка";

"Наркокур'єр",

"Людина-мураха і Оса";

"Пасажири";

"На що здатна любов";

"Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Голт МакКеллані. Зіграв у таких кінострічках:

"Гнів людський" – незабаром актора у цьому фільмі побачать в одній із головних ролей;

"Бійцівський клуб";

"Військовий нирець";

"Військові втрати";

"Альфа Дог";

"Чудо на Гудзоні";

"Джек Річер 2: Ніколи не повертайся";

серіал "Мисливець за розумом".



Кадр з фільму "Льодовий дрифт" / Фото фейсбук Вольга Україна

Автор сценарію та режисер фільму –, сценарист "Міцного горішка 3", "Армагеддона" та "Джуманджі".