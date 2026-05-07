Померла українська акторка Любов Колесникова, яка зіграла роль баби Палажки у "Спіймати Кайдаша"

В українському театральному та кіномистецькому середовищі – ще одна важка втрата. 7 травня зупинилося серце заслуженої артистки України Любові Колесникової.

На момент смерті акторці театру й кіно було 75 років. Про цю сумну звістку повідомила художня керівниця Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Оксана Тунік-Фриз.

Яка причина смерті Любові Колесникової?

Як повідомила Оксана Тунік-Фриз, Любов Степанівна боролася з важкою хворобою. Вона пішла з життя під наглядом лікарів, оточена турботою й любов'ю рідних.

З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні ранком на 75 році життя відійшла у вічність заслужена артистка України, провідний майстер сцени, акторка Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім.Т.Шевченка, широко відома виконавиця ролі баби Палажки у серіалі "Спіймати Кайдаша" Любов Степанівна Колесникова,

Яку саме хворобу вона мала – наразі невідомо. Прощання відбудеться 8 травня у Чернігівському драматичному театрі. Деталі церемонії повідомлять згодом.

Що відомо про Любов Колесникову?

Любов Колесникова народилася 1 липня 1951 року на Житомирщині. Про акторську кар'єру вона мріяла ще з дитинства. У 13 років зіграла свою першу роль у народному театрі, а згодом навчалася в Київській естрадно-цирковій студії.

Із 1971 року розпочала професійну сценічну діяльність у Ніжинському академічному українському драматичному театрі імені Михайла Коцюбинського.

Від 1978 року працювала в Чернігівському драматичному театрі, якому присвятила все своє творче життя.

За роки кар'єри акторка втілила багато різнопланових ролей у виставах, серед яких: "Енеїда", "101 кілометр", "Вісім люблячих жінок", "Фараони", "Мертві душі", "Кайдашева сім'я", "У неділю рано зілля копала" та багато інших. Також вона створила чимало яскравих сценічних образів для дітей.

Вічна і світла пам'ять талановитій українській акторці.