Любов з першого погляду: стильний вихід Зендеї і Тома Голланда на прем'єрі "Людина-павук"

Голлівудська пара Зендеї та Тома Голланда вражає публіку не лише своїми почуттями, а й спільними виходами. У рамках прем'єри фільму "Людина-павук: Додому шляху нема", де вони зіграли головні ролі, актори вийшли на червону доріжку та прикували до себе погляди усіх фотографів.

Фотокол за участю акторів фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" відбувся 5 грудня у Лондоні. Головними зірками, звісно, стали Зендея і Том, які вийшли разом як пара.

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Про їхній роман говорять щонайменше пів року, але актори мовчать про почуття у ЗМІ, аби їм не нашкодити. Але спільний вихід пари вже встигли обговорити усі світові видання. Для червоного хідника 25-річня Зендея обрала вбрання від бренду Alexander McQueen з колекції весна-літо 2022. Воно складалося із сірого двобортного блейзера-сукні та легінсів, з'єднаних із взуттям, які були розшиті паєтками.



Зендея і Том Голланд / Фото Getty Images

Зачіску акторці уклали з ефектом мокрового волосся, а обличчя підкреслили макіяжем Smokey Eyes. На вухах Зендеї висіли символічні великі сережки у вигляді павутин. Щодо Тома Голланда, то він одягнув класичний look: чорні штани, таке ж взуття, шкіряну куртку та білу сорочку. Пара виглядала гармонійною і навіть дещо сором'язливою.

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Beaty-образ Зендеї / Фото Getty Images

Що відомо про роман пари

Пара познайомилась під час зйомок фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році.

Згодом вони повернулись до роботи у фільмі 2019 року "Людина-павук: Далеко від дому".

Уже 17 грудня 2021 року вийде третя стрічка за їхньою участю під назвою "Людина-павук: Додому шляху немає". Під час знімань пара публікувала спільні милі фотографії за лаштунками.

Впродовж останніх місяців пару підозрювали у романі, і в липні 2021-го папараці побачили їх на побаченні в одному з ресторанів у Беверлі-Гіллз. Потім їх застали за поцілунком в автомобілі.

Згодом у серпні зіркову пару застали на весіллі свого друга, де вони вільно обіймалися та трималися за руки.

Проте пара продовжує тримати мовчання щодо стосунків, тому багато хто вважає, що цей роман – піархід, придуманий заради привернення уваги до нової частини "Людини-павука".