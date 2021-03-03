"Любовний настрій" у кіно: чому варто переглянути шедевральний фільм на великому екрані

З 4 березня в українських кінотеатрах транслюватиметься шедевральна стрічка 2000 року "Любовний настрій". З нагоди повернення фільму на великі екрани ми вирішили підібрати цікаві факти, які переконають, що ретроспективи варті уваги кіноманів.

Стрічка допоможе глядачам перенестись у Гонконг 1962 року. За сюжетом, дві подружні пари оселяються по сусідству. Журналіст пан Чоу і пані Су часто нудьгують у своїх помешканнях, коли їхні другі половинки затримуються на роботі. Виявляється, що у дружини Чоу і чоловіка Су закрутився роман. Головні герої розділяють біль зради на двох та поступово стають не тільки найкращими друзями, але й коханцями.

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Наразі до показу готують 4К-реставрацію цього кіношедевру. Покази "Любовного настрою" проходитимуть мовою оригіналу з українськими субтитрами. Переглянути стрічку можна з 4 березня.

Цікаві факти про "Любовний настрій"

"Любовний настрій" став класикою світового кінематографа.

Стрічка культового режисера і сценариста Вонга Карвая посідає 2 місце в Топ-100 найкращих фільмів ХХІ століття за версією ВВС, а також 5 місце в аналогічному рейтингу від The Guardian.​

Фільм презентували на Каннському кінофестивалі у 2000 році. Однак робота над "Любовним настроєм" завершилась за години до старту кіноподії.

Вонг Карвай не припиняв знімати все нові кадри та паралельно монтувати їх. Загалом створення стрічки зайняло 15 місяців. Однак сам режисер зізнається, що робота над "Любовним настроєм" могла тривати значно довше, якби не Каннський кінофестиваль. Гучна подія змусила Карвая прискоритись та в останній момент здати на огляд свій фільм.

Цікаво, що навіть операторів довелось змінювати. Починав роботу над стрічкою Крістофер Дойл, а завершував її Марк Лі Пінбін.

"Любовний настрій": дивіться трейлер

Стрічку знімали без чіткого сценарію.

У це справді складно повірити, але "Любовний настрій" не мав чіткого сценарію, а знімався завдяки імпровізаціям.



Фільм "Любовний настрій" знімався без сценарію / Фото High On Films

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Місце зйомок раптово перенесли.

Влада Китаю вимагала від режисера Вонга Карвая сценарію для ознайомлення. Оскільки його не було, перед стартом зйомок автору стрічки довелось поквапно шукати нові локації. Тоді Пекін замінили на автономний район Макао.

Вонг Карвай вирізав всі еротичні сцени в фільмі "Любовний настрій".

Актори Тоні Люн і Меггі Чун були шоковані від побаченого, адже були впевнені, що ці кадри увійдуть до остаточної версії драми. Але перед прем'єрою Вонг Карвай вирішив внести правки, а виконавці головних ролей навіть не впізнали стрічку.

На створення "Любовного настрою" повпливала японська історія.

За сюжетом, двоє незнайомців часто зустрічаються на сходах, не обмінюючись жодним словом. Це можна побачити і у фільмі "Любовний настрій".



Кадр з фільму "Любовний настрій" / Фото High On Films

Атмосферність в кожному кадрі.

Одяг у фільмі мав особливе значення. Спеціально для головної героїні створили 46 суконь з традиційними китайськими орнаментами та кроєм, однак не всі їх можна побачити у "Любовному настрої".



Фільм "Любовний настрій" / Фото IMDb

Чому ретроспективи будуть цікаві глядачам

Ретроспективи в кінотеатрах привертають все більшу увагу справжніх поціновувачів кіно. І це не дивно, адже улюблені фільми сприймаються по-іншому, коли транслюються на великому екрані. В цьому переконаний і кінопродюсер та гендиректор "Артхаус Трафік" Денис Іванов.

"Зазвичай режисери не знімають кіно для перегляду його на лептопі чи смартфоні. Подивитися його так, як задумував творець, можна лише на великому екрані. Та здебільшого це актуально лише упродовж кількох тижнів після виходу стрічки. Молода ж аудиторія взагалі не мала змоги потрапити на безліч культових картин, бо їхній реліз був давно. Ретроспективні покази – рідкісна нагода подивитися шедеври на великому екрані", – розповів Денис Іванов.

Кінодистриб'ютер, анонсував, що навіть ті, хто вже бачив "Любовний настрій", будуть у захваті, адже спеціально до релізу заново зміксували звук. Внесли правки і в зображення. Початково фільм демонструвався зі співвідношенням сторін 1,66:1, проте згодом він був перетворений на 1,85:1. Оновленій версії повернено вихідне співвідношення.

Що стосується "Любовного настрою", який ми випускаємо – це не просто повернення старого фільму. Була зроблена реставрація: покращено картинку й звук. Це якісне покращення його з технічної точки зору,

– зазначив він.

Окрім цього, Денис Іванов переконаний, що багато українців могли чути про шедевральний фільм "Любовний настрій", однак не бачили його. Тому повернення цієї картини на великий екран – чудовий поштовх нарешті її переглянути.