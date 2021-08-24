Повний трейлер "Людини-павука: Немає шляху додому" від Marvel з'явився в мережі – офіційно

Довгоочікуваний офіційний трейлер четвертої стрічки Четвертої фази кіновсесвіту Marvel "Людина-павук: Немає шляху додому" вже доступний до перегляду у мережі. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 16 грудня 2021 року. Неочікуваний трейлер та реакція шанувальників на Кіно 24.

Офіційний трейлер грудневої прем'єри від Marvel з'явився в мережі після неприємного інциденту, який стався напередодні. В мережі випадково з'явилось "злите" відео нового трейлера в поганій якості. Компанія Sony Pictures, яка є дистриб'ютором стрічки активно видаляла поширене відео з невідомих акаунтів.

До теми "Злитий" трейлер фільму "Людина-павук: Немає шляху додому": несподіване відео

The Hollywood Reporter назвав "Немає шляху додому" найважливішим фільмом у списку Sony Pictures у співпраці із Marvel, що зможе конкурувати із фільмами Disney "Месники". До речі, попередня частина, "Людина-павук: Далеко від дому", стала найкасовішим фільмом Sony Pictures за всю історію компанію, заробивши 1 132 мільярда доларів по всьому світу.

Чим вразив трейлер нового фільму про Людину-павука

Станом на першу половину доби після того, як трейлер був опублікований на ютубі – відео вже переглянуло більше 25 мільйонів людей! У трейлері фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" з Томом Голландом в головній ролі візьмуть участь актори з попередніх фільмів про Людину-павука. Шанувальники побачили Бенедикта Камбербетча знову у ролі Доктора Стрейнджа, який прийде на допомогу для Пітера Паркера.

Нагадаємо, що в попередньому фільмі Містеріо заявив усьому світу про те, що Людина-павук – це Пітер Паркер. Життя стало неймовірно некомфортним для Пітера – кожен хоче з ним сфотографуватись. Схоже, що він звернеться за допомогою до Доктора Стрейджа, але закляття забуття, яке проголосить Стівен подіє зовсім не так, як передбачалось наперед. Чим закінчиться непередбачувана історія кіновсесвіту Marvel можна буде дізнатись 16 грудня у всіх кінотеатрах України.

"Людина-павук: Немає шляху додому" 2021: дивіться трейлер фільму

Реакція соцмереж на довгоочікуваний трейлер

Шанувальники кіновсесвіту Marvel були розчаровані тим, що в новій частині фільму про Людину-павука вони не побачать Тобі Магваєра та Ендрю Гарфілда у виконанні ролі Пітера Паркера поруч з Томом Голландом. Користувачі соціальних мереж вимагають екранізацію популярного мема, де усі втілення Пітера Паркера в костюмах Людини-павука показують один на одного пальцями.

Зважаючи на всю філософію мультивсесвіту Marvel та враховуючи фільми та серіали (особливо найближчі кінопрем'єри) глядачі сподівались на те, що персонаж Кембербетча все-таки внесе деякі роз'яснення та виправлення в сюжет. Але, судячи з трейлера, все стане ще більше заплутанішим. Тому користувач ютубу Omit Lade прокоментував: "Ми: "Доктор Стрейндж виправить мультивсесвіт". Доктор Стрейндж: "Я замилю тобі очі брудом".

Найбільшої популярності серед коментарів набрав допис користувача ThatOneRandom Ginger, який із сарказмом відреагував на офіційний трейлер. Він написав, що цього разу якість відео набагато краща, аніж у того трейлера, що вони випустили раніше. Зрозуміло, що цей коментар відносить нас до ситуації, яка сталась до прем'єри трейлера – коли відео нового фільму про Людину-павука поширилось мережею у поганій якості з невідомих акаунтів.