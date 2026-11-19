Схоже, 67-річний Люк Бессон знову готується стати батьком. Його 35-річна кохана Сара Сальдман з'явилася на червоній доріжці з округлим животом, чим спровокувала чутки про вагітність.

67-річний творець культових фільмів "Леон" і "П'ятий елемент" завітав на фестиваль комедійного кіно в Монте-Карло 14 листопада, де отримав нагороду за внесок у кінематограф. Утім, увагу фотографів привернула його супутниця. Про це повідомляє французьке видання TV Magazine.

Сара Сальдман, адвокатка та колишня телеведуча, обрала для виходу простору чорну сукню з блискучими рукавами. Однак приховати округлий живіт вбрання не змогло. Після появи відео пари в мережі шанувальники засипали закоханих привітаннями.

Французькі ЗМІ повідомляють, що для 35-річної Сальдман це буде перша дитина, тоді як Бессон уже виховує п'ятьох дітей від попередніх стосунків: Жульєтт, Шанну, Талію, Сатін і Мао. Щоправда, офіційного підтвердження вагітності від самої пари поки немає.

Кохання з різницею у 32 роки

Пара познайомилася у 2023 році під час радіоефіру, присвяченого фільму Бессона "Догмен".

Тоді Сальдман зізналася, що зазвичай не надто захоплюється кінематографом, однак стрічка режисера її буквально приголомшила. Схоже, захоплення фільмом поступово переросло в дещо більше.

Вперше офіційно як пара вони з'явилися на Римському кінофестивалі у жовтні 2025 року. Попри 32-річну різницю у віці, закохані не приховують своїх почуттів, хоча подробицями особистого життя діляться неохоче.

Раніше в інтерв'ю Libération Сальдман зізналася, що ніколи не кохала жодного чоловіка так сильно, як Бессона.

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