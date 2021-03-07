Ставки будуть надто високими: трейлер нових серій "Люпена" приголомшив мережу

Представники стрімінгової платформи Netflix заінтригували кіноманів новим серіалом "Люпен". Наразі у мережі презентували перший трейлер нових серій, які з'являться вже влітку 2021 року.

Прем'єра серіалу "Люпен" відбулась 8 січня 2021 року. З того часу стрічка стрімко підкорює весь світ і стала однією з найпопулярніших проєктів Netflix. І секрет серіалу простий: тут поєднана детективна історія з життям месника, який бореться за справедливість та жадає помсти за смерть батька.

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Однак вже в нових серіях Люпен не буде більше церемонитись, адже на кону опиниться життя його єдиного сина. Хлопчика викрав помічник багатія Пеллегріні, тому Ассане Діоп зробить все, аби врятувати дитину.

Це вже не гра, – анонсували автори проєкту.

Згідно з першим трейлером, у нових серіях на глядачів чекає справжня запекла війна між головними героями. Та чи достатньо буде в Ассана Діопа хитрощів у стилі легендарного Люпена, аби обхитрувати Пеллегрині та змусити його відповісти за смерть батька – глядачі побачать влітку 2021 року.

Серіал "Люпен": коротко про стрічку

Французький серіал "Люпен" стрімко підкорив весь світ. Стрічку представники Netflix вирішили розділити на 2 частини: дебютні 5 серій презентували в січні 2021 року, а от на 6 – 10 епізоди варто очікувати аж влітку.

За сюжетом, афрофранцуз Ассане Діоп влаштовується в Лувр прибиральником. Його життя здається непримітним, однак виявляється він – невловимий та геніальний злодій, який може поцупити коштовності просто на очах у поліцейських. Навчив усього хлопця знаменитий літературний герой Люпен, книгу з яким перед смертю йому подарував батька.

Поступово розкривається незвична історія життя та кохання головного героя, а тому всі глядачі вболівають за злодія, розуміючи, що той порушує всі закони. Ймовірно, в цьому є заслуга актора Омара Сі, який неперевершено зіграв цього персонажа.