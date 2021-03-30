"Люцифер" 5 сезон: Netflix назвав дату виходу 9 серії

Прихильники серіалу "Люцифер" в очікуванні на продовження 5 сезону. Наразі представники Netflix оголосили, що 9 епізод презентують 28 травня 2021 року.

Раніше кіновиробники анонсували, що 5 сезон "Люцифера" буде передостаннім та складатиметься з 16 епізодів. Перші 8 серій презентували на стрімінговій платформі Netflix у серпні 2020 року, інші ж з'являться у мережі з 28 травня 2021 року.

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Відомо, що така різниця у датах релізу була спричинена пандемією коронавірусу: автори "Люцифера" не встигли до кінця відзняти сезон, коли оголосили про локдаун та закриття знімальних майданчиків. Наразі всі епізоди 5 сезону відзняли, відтак їх прем'єра повинна була б відбутись за планом.

Ми знаємо, що ви хочете побачити більше серій. Друга частина 5 сезону презентують на Netflix 28 травня,

– йшлось в офіційній заяві.

"Люцифер 5" друга частина: сюжет і актори

У 5 сезоні глядачі могли побачити брата-близнюка Люцифера Майкла, який замість нього повернувся на Землю. Наразі всіх деталей продовження проєкту не розсекречують, однак відомо, що головний герой продовжить будувати стосунки зі слідчою Хлоєю Декер. Та почуття – це великі випробування, чим заінтригували автори "Люцифера".

Головні ролі у серіалі отримали:

Том Елліс

Лорен Джерман

Девід Вудсайт

Інбар Лаві

Леслі-Енн Брандт

Кевін Алехандро

Рейчел Харріс

Тріша Хелфер

Еймі Гарсіа

"Люцифер" 5 сезон: дивіться трейлер