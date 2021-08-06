Netflix показав вогняний постер серіалу "Люцифер": що відомо про 6 сезон

Як відомо, шостий сезон серіалу "Люцифер" стане останнім. Прем’єра запланована на 10 вересня 2021 року. Сезон складатиметься із 10 епізодів. Щоби підігріти цікавість глядачів, Netflix у своєму твітері опублікував вогнистий постер. Що на ньому зображено, а також про сюжет та акторів серіалу – читайте далі.

Що фанати можуть очікувати побачити в шостому сезоні "Люцифера"? Після довгого очікування головного завершення 5-го сезону серіалу драма Netflix закінчилася на грандіозній ноті. У шостому сезоні в серіалі є декілька основних сюжетних ліній. Що ми знаємо про фінал "Люциферу" на Netflix – читайте на KIno 24.

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Актори та ролі 6 сезону "Люцифера"

На постері показали головних персонажів:

Люцифер Морнінгстар (Том Елліс);

детектив Хлоя Деккер (Лорен Джерман);

детектив Ден Еспіноса (Кевін Алехандро);

Аменадіель (Д.Б. Вудсайд);

Мейзікін (Леслі-Енн Брандт);

Елла Лопес (Аймі Гарсіа);

доктор Лінда Мартін (Рейчел Харріс).

Раніше, 25 липня, опублікували відеоанонс шостого сезону. У ролику фанатам запропонували озирнутися на різні моменти попередніх сезонів шоу. Наприкінці Тома Елліса на його улюбленому кабріолеті зупиняє полісмен і його персонаж Люцифер спокійно відповідає: "Вибачте, це мій останній день в Лос-Анджелесі". У твітері Netflix Geeked коментує цей тизер: "Навіть погані ситуації мають закінчуватися".

"Люцифер" 6 сезон 2021: дивіться тизер-трейлер

Продовження на шостий сезон серіал отримав у 2020 році. Спочатку TVLine повідомив, що стрімінговий сервіс проводить переговори з Warner Bros. про продовження проєкту, не дивлячись на те, що раніше п'ятий сезон, за словами творців, був останнім.

Сюжет "Люцифера"

Люцифер зрештою приніс вищу жертву, щоб воскресити свою любов, детектива Хлою Декер (Лорен Джерман) після того, як її вбив його брат Майкл (Елліс). Водночас Хлоя знаходиться на небесах, її смерть була занадто важкою для Люцифера, тому він віддав своє життя, щоб воскресити її. Після цього він стає Богом.



Люцифер Морнінгстар й детектив Хлоя Деккер / Фото Screen Rant

Дата виходу серій – 10 вересня 2021 року