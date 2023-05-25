"За що б’ються наші військові": на ютубі вийшла сильна короткометражка "Дихай зі мною"

24 травня відбулася прем’єра другої частини кіноальманаху "МА!", новела під назвою"Дихай зі мною". Режисером-постановником виступив Богдан Железняк, головні ролі зіграли Катерина Чікіна та Олександр Жила.

До акторського складу долучилися також Ілля Пономаренко, Вероніка Мішаєва, Сергій Комаровський. За словами Олександра Жила, короткометражний фільм "Дихай зі мною" "знятий він без копійочки допомоги, лише власними силами Богдана (режисера – 24 Канал), його сімʼєю та друзями".

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24 травня презентували другу частину кіноальманаху "МА!", новела під назвою "Дихай зі мною"

"У фільмі показана історія одного подружжя. Чоловік "на нулі" в околицях Бахмуту, боронить країну разом з побратимом. В цей час дружина на своєму полі бою – у пологовому ліжку. Їхня щемлива телефонна розмова, розкриє всю трагічність ситуації, в яку потрапила майже кожна Українська родина", йдеться в офіційному синопсисі до фільму.

Коли воїн втрачає друга,

Коли лікар лікує поранених без сну,

Коли мати дарує світові нове життя…

Стає зрозуміло за що бореться наш народ:

За вільну країну для наших дітей, і за краще майбутнє кожного з них!

"МА! Дихай зі мною": дивіться фільм

Актор Олександр Жила поділився, що він не військовий і відношення до армії ніколи не мав. "Проте тепер, коли приходить пропозиція грати військового, я згадую слова нашого режисера: "Хто буде їх достойно представляти, якщо не ви? Ви (актори) — культурні патрони, якими треба стріляти".

Коли був на сході, то говорили з бійцями — яке щастя зараз стояти тут, спілкуватися українською, говорити про українську культуру. Знати, що вона є і буде".

Реакція мережі на фільм: