Магвайр, Гарфілд, Голланд вперше в інтерв’ю розповіли про зйомки "Додому шляху нема"

На ютуб-каналі Spider-Man Тобі Магвайр, Ендрю Гарфілд, Том Голланд вперше публічно розповіли про свою участь у фільмах про Людину-павука. Подробиці розмови – читайте у матеріалі.

У ролику, який триває пів години, актори поділилися своїми враженнями від роботи у фільмах про Людину-павука. Ендрю Гарфілд, Том Голланд розповіли також про частину "Додому шляху нема", що вийшла на екрани у 2021 році.

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Про що розповіли актори

Том Голланд був вражений тим, наскільки емоційно він прожив цей досвід – на екрані та за його межами – йому довелося побувати там, де він раніше не був. "У мене як актора було відчуття, що це був останній раз, коли я потенційно міг одягнути костюм, – поділився він. – Цей фільм також відчувався як святкування трьох поколінь кінематографа". Голланд підсумував, що неймовірно задоволений тим, що зіграв у фільмі. Однак, наголосив, що було важко.

Вау, подивися на моє життя. Дивись, що зі мною сталося. Я працюю з Тобі Магвйром та Ендрю Гарфілдом, і ми розповідаємо цю історію,

– сказав він.

Крім цього, актор згадав ситуацію, коли боявся спільних зйомок з Тобі Магвайром та Ендрю Гарфілдом. Зокрема розказав, як просив Зендею та Джейкоба Баталона підтримати його на першій репетиції з акторами.

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Ендрю Гарфілд назвав справжні причини своєї згоди на участь у "Додому шляху нема". Відомо, що Marvel Studios і Sony всіляко приховували появу Гарфілда та Магвайра у фільмі та довго офіційно не підтверджували їхньої участі. За словами актора, це було схоже на чудову творчу ідею та ефектне продовження історії.

Об'єднання трьох павуків могло піти двома шляхами, але все відбулося просто чудово. Це було братерство,

– сказав Гарфілд.

Тобі Магвайр розповів про свої відчуття, коли через 14 років він знову одягнув костюм Людини-павука. Крім цього, актор поділився, що одне з його улюблених занять зараз – спостерігати в інтернеті, як фанати реагують на фільм і гру акторів.

Я завжди знав, що цей фільм стане улюбленим у всьому світі,

– поділився Магвайр.

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Що потрібно знати про "Людину-павука: Додому шляху нема"

Фантастичний фільм, який стартував у кінотеатрах світу в середині грудня, посів шосте місце у списку найкасовіших стрічок за всю історію кінематографа. Щоб подолати позначну в 1 мільярд доларів, зібраних в прокаті, йому знадобилося 12 днів. І це відбулося на тлі нового штаму COVID-19;

За сюжетом Пітер Паркер (Том Голланд) просить Доктора Стренджа (Бенедикта Камбербетча) накласти заклинання: нехай весь світ забуде, що Паркер – це Людина-павук. Однак, воно подіє зовсім не так, як планувалося. За сюжетом, усі події відбуваються після попередньої частини "Людини-павука": Далеко від дому". Фільм розпочинається з фінального кадру попередньої частини;

Журналісти західних видань та критики оцінили нову стрічку з трилогії. Більшості фільм сподобався, хвалять його емоційну суть, але деякі критикують його надмірний фан-сервіс. Більше про відгуки, які ми зібрали, – читайте у нашому матеріалі;

Том Голланд вийшов у сльозах після показу фільму "Людина-павук: Додому шляху нема";

На Rotten Tomatoes картина має рейтинг – 93 % на основі 383 рецензій. На Metacritic фільм набрав 71 бал зі 100.

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Головні ролі у новій частині про Людину-павука отримали такі актори:

Том Голланд,

Зендея,

Джон Фавро,

Джейкоб Баталон,

Маріса Томей,

Бенедикт Камбербетч та інші.

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер