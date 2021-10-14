Маколей Калкін прокоментував римейк "Сам удома" та чому глядачі не в захваті від нового фільму

У своєму твітері Калкін повідомив фанатам, що не з'явиться в римейку. Однак, шанувальники написали, що дуже хочуть побачити його, "хоча б на п'ять секунд у самому кінці".

До теми Disney+ показала найочікуваніший трейлер римейку "Сам удома": глядачі здивовані

Всім привіт. Багато сьогодні про це запитують, тож уточню: мене НЕ буде в перезапуску "Один вдома". Проте, бажаю удачі всім, хто в цьому брав участь,

– наголосив він.