Сімейний відпочинок обернувся трагедією: помер 54-річний актор із серіалу "Шоу Косбі"
- Американський актор Малкольм-Джамал Уорнер помер внаслідок утоплення під час сімейної відпустки.
- Відомий за роль Тео Гакстейбла в "Шоу Косбі", Уорнер був номінований на премію "Еммі" та мав дружину і доньку.
- Департамент судових розслідувань підтвердив причину смерті, а рятувальники Червоного Хреста оголосили його мертвим на місці події.
- Крім "Шоу Косбі", Уорнер знімався в серіалах "Малкольм і Едді" та "Рід між рядків".
Американський актор Малкольм-Джамал Уорнер помер внаслідок нещасного випадку. На момент жахливого інциденту актору було всього 54 роки.
Це сталося внаслідок утоплення. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання People.
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Малькольм-Джамал Уорнер помер внаслідок нещасного випадку: що сталося?
Нещасний випадок стався на відпочинку. Малкольм-Джамал Уорнер був у сімейній відпустці та потонув під час купання.
Департамент судових розслідувань підтвердив, що громадянин США з прізвищем Уорнер потонув після того, як його винесло в море зривною течією. Рятувальники Червоного Хреста оголосили його мертвим одразу на місці події.
Відомо, що в актора є дружина та донька, але вони ніколи публічно не розголошували їхні імена.
Малкольм-Джамал Уорнер був відомим американським актором. Він здобув широку популярність завдяки ролі Тео Гакстейбла в комедійному серіалі "Шоу Косбі", за яку був номінований на премію "Еммі" у категорії "Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі" на 38-й церемонії нагородження. Також глядачі запам’ятали його як Малкольма Макгі в серіалі "Малкольм і Едді" та як доктора Алекса Ріда у ситкомі "Рід між рядків".