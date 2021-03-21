"Мандалорець" за лаштунками: показали, як створювали спецефекти для епічного серіалу – відео

Джерело:Screenrant
В мережі з'явилось відео з етапами розробки спецефектів для другого сезону "Мандалорця". Звісно, без зеленого фону та 3D-моделювання не обійшлось, але використання мініатюр космічних кораблів в стилі старих "Зоряних Війн" нікуди не зникло.
Ролик з'явився на ютуб-акаунті студії Industrial Light & Magic (ILM). Над створенням ефектів працювали усі 5 підрозділів студії у 5 різних країнах, але іноді залучали й інші студії під наглядом "ILM".
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До восьми епізодів другого сезону "Мандалорця" було долучено близько 5 тисяч кадрів з різними ефектами. І це без урахування додаткових робіт в реальному часі.
"ILM" використала кожен можливий трюк – від стандартних мініатюр та "ляльководства" до дивовижних анімацій, спецефектів та фотореалістичної комп'ютерної графіки.
Як створювали спецефекти до "Мандалорця": дивіться відео
"Industrial Light & Magic" – це американська студія, яка займається створенням візуальних ефектів для кінофільмів. Вона з'явилась у 1975 році й відтоді попрацювала над створенням спецефектів до близько 300 фільмів, тим самим дарувавши глядачам нові й неймовірні враження.
Ви могли бачити роботу студії у таких картинах:
До слова, третій сезон "Мандалорця" слід очікувати у 2022 році. Але без Джини Карано, яка грала Кару Дюн. Її звільнили, а заміну шукати не будуть. Тож персонажку просто приберуть з серіалу.