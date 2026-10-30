Про війну, травми й надію: які фільми покаже 23-й Мандрівний Docudays UA

Цієї осені, попри всі виклики воєнного часу, розпочинається турне Україною Мандрівного фестивалю Docudays UA. Це невіддільна частина Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини, який є однією з найбільших кінематографічних і правозахисних подій Східної Європи.

Щороку після завершення масштабних київських показів програма мандрує регіонами, щоб демонструвати документальні стрічки та створювати майданчики для відкритих дискусій про права людини й актуальні виклики суспільства. Читайте про це більше – у матеріалі 24 Каналу.

Програма Мандрівного Docudays UA 2026

Протягом жовтня та листопада глядачі у щонайменше 19 областях зможуть переглянути 12 фільмів із програми 23-го Docudays UA, а також відвідати зустрічі з авторами, героями стрічок та долучитися до інших подій.

У Львові фестиваль триватиме з 30 жовтня до 14 листопада. Для відвідувачів підготували 18 заходів, зокрема покази кіно, лекцію, правозахисні дискусії та лабораторію документалістики.

Головна тема цьогорічного фестивалю – "Прості конструкції". Ця метафора ідеально відображає реалії українського життя в умовах війни, коли задля виживання доводиться створювати тимчасові рішення: цеглини на газовій плиті, автономне освітлення, намети просто в кімнатах і рибальські сітки для захисту від дронів.

Водночас ця тема охоплює здатність українців пристосовуватися, підтримувати одне одного і вибудовувати життя наново попри невизначеність. Через цей образ Мандрівний Docudays UA говорить про стійкість, боротьбу та силу громадянського суспільства.

Левову частку цьогорічного репертуару становлять роботи українських режисерів, які осмислюють досвід війни, окупації та травми. Це історії про неймовірну стійкість людей і їхній шлях до відновлення після найважчих випробувань.

До програми увійшли такі повнометражні стрічки:

"Мир для Ніни" (режисерка Жанна Довгич). Фільм розповідає про матір оборонця Донецького аеропорту, якого у 2015 році стратили російські колаборанти. Жінка починає власну боротьбу за справедливість, прагнучи домогтися покарання для винних у воєнному злочині.

(режисерка Жанна Довгич). Фільм розповідає про матір оборонця Донецького аеропорту, якого у 2015 році стратили російські колаборанти. Жінка починає власну боротьбу за справедливість, прагнучи домогтися покарання для винних у воєнному злочині. "Блаженні" (режисер Андрій Лисецький). Історія групи українських митців, чиї світогляди та сприйняття світу кардинально змінюються через жорстоку війну.

Програма Мандрівного Docudays UA 2026 / Фото пресслужби

"Ілюзія тихої ночі" (режисерка Ольга Черних). Документальний експеримент, знятий у ніч з 27 на 28 липня 2025 року сорока операторами по всій країні. Стрічка фіксує життя між страхом, виснаженням і короткими митями радості в тилових, прифронтових та окупованих регіонах.

Програма Мандрівного Docudays UA 2026 / Фото пресслужби

Тему стійкості та пошуку опори розкриває і добірка короткого метра:

"Свідки. Місце народження" (режисерка Марина Кронглевська) – про роботу Чернігівського пологового будинку на початку повномасштабного вторгнення.

Програма Мандрівного Docudays UA 2026 / Фото пресслужби

"Нормальне життя" (режисер Микола Носок) – про багатодітну матір, яка рятує родину з окупації та вчиться жити на уламках зруйнованого світу.

(режисер Микола Носок) – про багатодітну матір, яка рятує родину з окупації та вчиться жити на уламках зруйнованого світу. "Пором пливе" (режисер Жора Папоян) – історія вчителя музики із Заліщиків, який готує ансамбль до концерту на тлі частих похоронних маршів.

Програма Мандрівного Docudays UA 2026 / Фото пресслужби

"Апокаліпсис вчора, сьогодні, завтра і післязавтра" (режисерка Анастасія Бонадига) – розповідь про чоловіка, який не покидає рідний Нікополь, попри постійні обстріли.

(режисерка Анастасія Бонадига) – розповідь про чоловіка, який не покидає рідний Нікополь, попри постійні обстріли. "Сиквела" (режисерка Алла Мітюкова) – фільм про реабілітацію тяжко пораненого військового та його повернення до цивільного життя.

(режисерка Алла Мітюкова) – фільм про реабілітацію тяжко пораненого військового та його повернення до цивільного життя. "Відкритий світ" (режисери Роман Хімей та Ярема Малащук) – історія юнака у Польщі, який підтримує зв'язок із рідним домом за допомогою робота-собаки.

Програма Мандрівного Docudays UA 2026 / Фото пресслужби

Також глядачі зможуть побачити іноземні фільми, присвячені темі колоніалізму:

"Кельтська утопія" (режисери Денніс Гарві, Ларс Ловен, Швеція/Ірландія) – про те, як сучасна музична сцена Ірландії осмислює колоніальне минуле.

(режисери Денніс Гарві, Ларс Ловен, Швеція/Ірландія) – про те, як сучасна музична сцена Ірландії осмислює колоніальне минуле. "Обіцянка" (режисери Даан Велдхейзен, Нідерланди) – фільм про історію Західного Папуа (колишньої нідерландської колонії) та вплив політичних інтересів на долю народів.

Програма Мандрівного Docudays UA 2026 / Фото пресслужби

Ключовою темою правозахисного блоку другий рік поспіль залишається демократія участі. Організатори наголошують на важливості залучення громадян до ухвалення рішень та формування спільного майбутнього в умовах війни й подальшої відбудови.

Ще один важливий напрям розмов – деколонізація як ключ до переосмислення української історії, ідентичності та впливу імперського минулого на суспільство.

Окрему увагу приділять новій інформаційній кампанії ГО "Докудейз" під назвою "Бути присутніми". Вона присвячена українцям на тимчасово окупованих територіях. У межах кампанії покажуть фільм "Сліди" Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк про жінок, які пережили сексуальне насильство та тортури з боку росіян, але знайшли силу для відновлення.

Мандрівний Docudays UA дбає про те, щоб кіно було доступним для всіх. Більшість стрічок адаптовані для людей із порушеннями зору за допомогою аудіодескрипції. Крім того, всі фільми супроводжуються розширеними субтитрами, які фіксують не лише мову, а й важливі звуки (кроки, музику та шум).

Організаторами події виступають ГО "Докудейз", Українська Гельсінська спілка з прав людини, БО "Фонд милосердя та здоров'я" і ГО "Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв". Фестиваль проходить за підтримки ЄС, Посольства Швеції в Україні та Міжнародного фонду "Відродження".